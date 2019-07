Bỏ học cấp 3, nhà khởi nghiệp này đã tăng doanh thu từ 0 lên 200 triệu USD trong vòng 12 tháng như thế nào?

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Derek Wall đã chia sẻ về cách anh đã sáng lập nhiều doanh nghiệp, tạo đột phá ở một thị trường trị giá hàng nghìn tỷ USD bằng cách giải quyết các vấn đề ngay cả Alibaba, Rakuten, eBay hay Amazon vẫn đang phải đối mặt và cách vượt qua thất bại.



Từ lướt sóng tới sản xuất ván trượt tuyết và tạo ra 7 thương hiệu trong một ngày

Cha của Derek là một doanh nhân khởi nghiệp trong ngành công nghiệp bán dẫn. Từ nhỏ, anh đã có nhiều hiểu biết về cách thành lập công ty, cách xây dựng các không gian làm việc nhỏ và chuyển đến một cơ sở mới. Cha của Derek thực sự là trung tâm của một cuộc cách mạng công nghệ về phần cứng và thường có mặt ở New York để huy động vốn và công tác tại Nhật Bản để giám sát các công ty con.

Trong khi đó, Derek có niềm đam mê lớn với lướt sóng. Anh đã chinh phục được những con sóng từ Santa Cruz đến Dana Point. Khi còn ở độ tuổi thanh thiếu niên, bạn bè của anh nằm trong số những người lướt sóng hàng đầu thế giới. Một trong số đó bị một thương hiệu kết thúc hợp đồng do công ty này gặp rắc rối về tài chính.

Ngày hôm sau, họ mở một quyển Kinh thánh trên bệ bếp, chọn ra một cái tên và hãng quần áo Ezekiel, một thương hiệu lướt sóng hiện đang được bày bán ở các cửa hàng của Nordstrom trên toàn thế giới, đã ra đời.

Họ khởi động nó bằng cách bán đồng hồ Rolex được thừa kế, sử dụng thẻ tín dụng và bán hàng tận nhà. Đây là một hành động Derek vẫn làm ở thời điểm hiện tại để gìn giữ các nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh của mình.

Derek nảy ra ý tưởng kinh doanh tiếp theo khi một người bạn lướt sóng đồng thời là một kỹ sư hạt nhân, Mark Freeman, cho Derek thấy phát minh của anh – một cỗ máy làm ván trượt tuyết. Sau đó, Derek đã đầu tư hết tiền bạc của mình, bao gồm cả thẻ tín dụng, để sáng lập ra công ty Crown Distribution. Dòng sản phẩm đầu tiên của họ là Purged Snowboards. Hiện tại, 18 dòng sản phẩm khác đã được ra mắt.

Trong một ngày, họ đã tạo ra 7 thương hiệu mới để đáp ứng các nhà phân phối tại Nhật Bản. Tất cả đã được thực hiện thông qua máy fax, và ngay lập tức, Crown Distribution nhận được đơn đặt hàng trị giá 3,7 triệu USD. Chỉ trong vòng 2 năm, công ty này đã tăng lên vài trăm nhân viên và được bán cho một công ty đại chúng. Khi đó, Derek mới chỉ 24 tuổi.

Tham gia vào lĩnh vực công nghệ

Tuy nhiên, niềm đam mê thật sự của Derek vẫn xoay quanh công nghệ. Sau khi bán công ty của mình với giá hàng triệu USD ở tuổi 24, anh đã chuyển đến Malibu và sống cuộc sống của một thanh niên vô trách nhiệm, tiêu tiền hoang phí.

Sau khi gặp mặt anh rể, Derek đã sáng lập công ty công nghệ đầu tiên của mình, Techstore, trong một nhà kho tại một trang trại ở Hạt Marin. Techstore kiếm tiền từ các nhà phân phối máy tính lớn. Derek lái xe tới San Jose, huy động vốn được khoảng 100 triệu USD để mua lại các công ty khác. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán gặp khủng hoảng vào đúng thời điểm công ty anh đang ở vòng gây quỹ lớn.

Cổ phiếu trị giá hàng trăm triệu USD của Derek đã biến mất, anh mất tất cả. Nó khiến anh bắt đầu lại từ bàn tay trắng. Derek trở nên khiêm tốn và tốt bụng hơn trước đây. Nhà sáng lập này đã phục hồi lại sau thất bại và có thêm một vài thành công trong lĩnh vực công nghệ.

Derek đã giúp đội ngũ sáng lập của PriceGrabber, công ty đã được Experian mua lại với giá 485 triệu USD. Anh tiếp tục cho ra mắt BuyNow, một công ty con của Buy.com, cùng với nhà sáng lập của nó, Scott Blum.

Buy.com say đó được Rakuten mua lại với giá 250 triệu USD. Sau khi được mua lại, Derek đã xây dựng VAULT, một nền tảng thị trường thời trang dưới sự bảo trợ của Rakuten. Công ty này đã trở thành một thành công lớn. Thật không may, do những bất đồng với Rakuten, anh đã quyết định bỏ lại mọi thứ phía sau và chuyển đến Miami.

Tại đây, Derek đã quyết định trở thành nhà đầu tư thiên thần và cố vấn cho các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Khi Derek lựa chọn công ty để đầu tư, anh không đầu tư vì ý tưởng, công nghệ, bằng sáng chế, vị trí mà anh đầu tư vào doanh nhân. Đối với Derek, sự thành công của một doanh nghiệp phụ thuộc 90% vào người sáng lập và 10% là nhờ ý tưởng.

Anh tìm kiếm một người thông minh, tận tụy và khiêm tốn. Ai đó thật sự chấp nhận ngồi hàng ghế sau và cho phép công ty của mình vươn lên. Đó là nhà lãnh đạo tốt nhất từ quan điểm của Derek. Khi xem xét đầu tư, Derek để ý đến cách các doanh nhân nghĩ, cách họ tương tác, làm việc trong môi trường căng thẳng, phải là người giải quyết vấn đề và sẵn sàng thay đổi.

HUBX: Từ 0 đến 200 triệu USD trong 12 tháng

Derek quyết định muốn thử sức làm doanh nhân một lần nữa. Khi theo học Trường Kinh doanh HBX Harvard, anh đã nhận ra rằng một ngành công nghiệp trị giá nghìn tỷ USD đang cần phải được sửa chữa. Đó là thương mại B2B.

Tầm nhìn này đã dẫn đến doanh thu 200 triệu USD chỉ trong vòng 12 tháng mà không cần nhà đầu tư hay bất kỳ loại vốn từ bên ngoài nào. Dưới đây là ảnh chụp màn hình Google Analytics hiển thị số doanh thu ấn tượng của họ.

Một trong những vấn đề mà các công ty lớn như Alibaba, eBay, Rakuten và Amazon phải đối mặt là nền tảng của họ tạo điều kiện cho nhiều khách hàng và người bán hàng lợi dụng hệ thống. HUBX đã giải quyết được vấn đề này bằng cách tạo ra một trong những nền tảng thị trường ẩn danh đầu tiên trên thế giới, kết nối người mua và người bán B2B.



Cơ sở hạ tầng của công ty cho phép các nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà cung cấp, người mua và khách hàng kết nối và liên lạc ẩn danh. Derek và nhóm của anh đã xây dựng và sản xuất 60 triệu USD thông qua bản thử nghiệm beta.

Năm 2018, công ty của Derek đã vận chuyển đến 101 quốc gia. Doanh thu bán điện thoại di động của họ đang tăng 100% mỗi tuần. Derek nói rằng: “Nó (HUBX) đang biến thành ATM. Nó đang làm thay đổi mọi thứ.”

K Nguyễn

Theo Nhịp Sống Kinh Tế