Bố chồng "tình cũ Phùng Thiệu Phong": Từ diễn viên ít tên tuổi bên cạnh Châu Nhuận Phát tới ông trùm xã hội đen khiến cả giới giải trí Hoa ngữ khiếp sợ

Trong những ngày gần đây, giới giải trí Hoa ngữ liên tục bàn tán về đám cưới cũng như cuộc sống hôn nhân của "tình cũ Phùng Thiệu Phong" Quách Bích Đình cùng ông xã Hướng Tả - thiếu gia nhà ông trùm xã hội đen khét tiếng nhất Hong Kong - Hướng Hoa Cường.

Bên cạnh việc là một trong những ông trùm khét tiếng giới xã hội đen Hong Kong, Hướng Hoa Cường còn là một nhân vật máu mặt và có tiếng nói không hề nhỏ trong làng giải trí Hoa ngữ.

Không chỉ Hướng Hoa Cường, mà cha của ông - Hướng Tiền còn là người thành lập băng đản xã hội đen khét tiếng Hong Kong một thời - Tân Nghĩa An. Bang hội này có khoảng 55.000 thành viên tại Hong Kong, Đại lục, Mỹ, Canada, Pháp, Bỉ, Hà Lan. Tân Nghĩa An cùng 14K, Hòa Hợp Đào và Hòa Thắng Hòa tạo thành "Tứ đại hắc bang" mạnh nhất hội Tam Hoàng.

Tuổi thơ nghèo khó bị hắt hủi

Hướng Hoa Cường sinh năm 1948 trong một gia đình có cha và anh đều là đại ca xã hội đen. Theo đó, cha của Hướng Hoa Cường - Hướng Tiền là người thành lập Tân Nghĩa An - băng đảng xã hội đen lớn nhất Hong Kong. Sau khi Hướng Tiền bị trục xuất, con trai ông là Hướng Hoa Ba đứng lên tiếp quản băng đảng này. Sau này, Hướng Hoa Ba đến với Phật giáo, chán ghét cảnh chém giết giữa bang phái nên dần rút lui.

Hướng Hoa Cường từng chia sẻ rằng, bản thân lớn lên trong cảnh thiếu thốn vật chất. Bởi lẽ, ông là con trai người vợ thứ 3 của Hướng Tiền. Được biết, trong số các bà vợ, mẹ của Hướng Hoa Cường là người mềm yếu và chịu nhiều thiệt thòi nhất. "Ông trùm xã hội đen Hong Kong" chia sẻ, bản thân ông cũng rất hiếm khi được gặp cha. "Cha tôi rất nhiều tiền và đồ cổ, thậm chí có những món đồ đáng giá cả một căn nhà, nhưng những thứ đó đều không phải là của tôi". Thậm chí, ông còn chia sẻ rằng, tới tận giờ vẫn còn oán trách cha của mình. "Tôi còn chẳng có ấn tượng được cha xoa đầu", Hướng Hoa Cường chia sẻ.

Khi trưởng thành, nhờ vẻ ngoài trắng trẻo và rất thư sinh, ông được một nhà sản xuất phim chú ý tới mời làm diễn viên. Có thể nói, suốt khoảng thời gian đóng phim, nhân vật nhỏ bên cạnh Châu Nhuận Phát trong "Thần bài" là vai diễn tạo ấn tượng nhiều nhất của Hướng Hoa Cường. Sau này, ông đã chuyển hướng sang thành nhà sản xuất phim và khá mát tay trong các dự án phim của điện ảnh Hong Kong.

Ông trùm xã hội đen máu mặt ở Hong Kong

Bên cạnh tên tuổi là nhà sản xuất phim danh tiếng, Hướng Hoa Cường còn nhiều người nhắc tới với cái tên "ông trùm xã hội đen". Theo đó, sau khi cha bị trục xuất, Hướng Hoa Cường cùng anh trai đã thành lập công ty điện ảnh Vĩnh Thịnh. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, thực chất công ty điện ảnh này chỉ được dùng làm lá chắn để che dấu những vụ làm ăn phi pháp của băng đảng xã hội đen do Hướng Hoa Cường cầm đầu.

Năm 1992, Thượng viện Mỹ xác định Hướng Hoa Cường là đầu não trong Tân Nghĩa An. Tòa án liên bang ở Brooklyn nhấn mạnh Hướng Hoa Cường là một trong những kẻ đứng đầu quyền lực nhất Tân Nghĩa An và giới xã hội đen Hong Kong. Năm 1995, Canada từ chối cấp visa cho Hướng Hoa Cường với lý do ông là kẻ đứng đầu bang hội khét tiếng. Tất nhiên, Hướng luôn nói mình bị oan.

Ông đã từng thẳng thắn khẳng định rằng, bản thân không phải một xã hội đen, mà gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Tuy vậy, hầu như không có mấy ai tin tưởng câu chuyện đó. Bởi lẽ, dù sao Hướng Hoa Cường cũng xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm xã hội đen. Không những vậy, tin đồn về việc các nghệ sĩ Hoa ngữ có thể không tới dự một lễ trao giải, nhưng bắt buộc phải có mặt trong bữa tiệc do Hướng Hoa Cường tổ chức, càng khiến cho ông gắn liền với tên gọi "ông trùm xã hội đen".

Cụ thể vào cuối tháng 12/2018, khi đài truyền hình TVB tổ chức lễ trao giải thường niên tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp lớn nhất cho màn ảnh Hong Kong, tuy nhiên buổi lễ lại vô cùng mờ nhạt vì vắng bóng khá nhiều tên tuổi lớn. Bởi lẽ, những nghệ sĩ tên tuổi nhất Hong Kong đang tất bật dự tiệc sinh nhật 70 tuổi của Hướng Hoa Cường. Khán giả được thấy ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt vốn đã "quy ẩn giang hồ" lại đến để dự tiệc, Chân Tử Đan múa võ trên sân khấu trong khi Thiên vương Lưu Đức Hoa hát và nhảy mừng Hướng Hoa Cường. Lưu Gia Linh, Khưu Thục Trinh, Lữ Lương Vỹ, Trương Trí Lâm, Quan Chi Lâm và Chung Trấn Đào đều có mặt rất sớm.



Từng có rất nhiều lời đồn thổi liên quan tới việc các nghệ sĩ gạo cội Hong Kong như Châu Tinh Trì, Thành Long... đểu phải run sợ trước thế lực của Hướng Hoa Cường. Cụ thể trong trường hợp của Châu Tinh Trì, có tin đồn rằng, vào năm 2014, "vua hài" đã hai lần đề nghị được di dân qua Canada vì không thể chịu nổi việc lấy phim ảnh làm công cụ rửa tiền phi pháp. Chính điều này đã khiến mối quan hệ giữa Châu Tinh Trì cùng vợ chồng Hướng Hoa Cường rơi vào tình trạng "nghỉ chơi". Thậm chí bà Trần Lam, vợ Hướng Hoa Cường, công kích vua hài Hong Kong là kẻ dơ bẩn.

Về phần Thành Long, có nhiều nguồn tin cho rằng, ngôi sao võ thuật châu Á từng bị Hướng Hoa Cường bắt phải quỳ gối một tiếng trước bài vị của Mai Diễm Phương vì tới muộn trong buổi tưởng niệm cố nghệ sĩ này. Thậm chí, Hướng Hoa Cường còn mạnh miệng tuyên bố: "Chuyện trong ngành nghệ thuật muốn biết phải hỏi tôi. Giới này nhìn thế nhưng nhỏ bé lắm và tôi thì là ông lớn".

Năm 2016, Hướng Hoa Cường bỏ ra số tiền lớn 300 triệu Nhân dân tệ (tương đương 988 tỷ đồng) để đầu tư sản xuất dự án phim "Phong thần bảng truyền kỳ" do con trai ông là Hướng Tả của ông đóng chính. Để giúp con trai dọn đường dễ dàng tiến vào làng giải trí, Hướng Hoa Cường còn mời rất nhiều tên tuổi lớn của Cbiz tham gia dự án này. Kết quả là Lý Liên Kiệt, Huỳnh Hiểu Minh, Phạm Băng Băng, Lương Gia Huy đều phải tham gia dự án.

Có thể nói, trong những năm gần đây, khi dòng phim hành động Hong Kong dần trở nên thoái trào và bị thay thế bởi những thế loại phim khác, thế lực của gia tộc họ Hướng cũng vì vậy mà giảm bớt. Tuy nhiên, Hướng Hoa Cường và đế chế của ông vẫn được xem là có thể chi phối rất nhiều điều trong giới giải trí Hoa ngữ.