Bộ ảnh “lột xác” của cánh mày râu gây xôn xao cộng đồng mạng

Là bộ ảnh trong dự án xã hội hướng tới cộng đồng của Thương hiệu thời trang nam Owen, "It's you - But better" tạo sự thích thú cho cư dân mạng bởi tính chân thực và sự thay đổi tích cực của những nhân vật tham gia trải nghiệm.



Đa phần nhân vật trong bộ ảnh đều là những người đàn ông, chàng trai đã quá quen trong "vùng an toàn" của chính mình. Vùng an toàn ấy thể hiện trong lối suy nghĩ, quan điểm sống; thể hiện bằng việc an phận chấp nhận một điều gì đó cố hữu của bản thân - dù biết rằng có thể nó chưa hay, hay đơn giản là "vùng an toàn" trong cách ăn mặc.

"It's you - But better" ra đời với mong muốn thay đổi suy nghĩ cố hữu đó của người đàn ông, khích lệ họ dám bước ra khỏi "vùng an toàn" của bản thân để trẻ hơn, thời trang hơn và tự tin hơn. Dự án lấy cảm hứng từ xu hướng "before and after" vốn đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới, ghi lại hành trình "lột xác" của những người đàn ông ở mọi độ tuổi, mọi ngành nghề… trong phong cách mặc, phối đồ.

Sự thay đổi ấy không phải khác đi, "Vẫn là bạn nhưng là phiên bản tốt hơn" - Một thông điệp ấn tượng và thú vị từ chiến dịch xã hội của Owen. Thay đổi trong phong cách là bước khởi đầu, mang đến sự tự tin để dẫn đến những thay đổi to lớn trong tư duy và hành động.

Với ý nghĩa xã hội đặc biệt, bộ ảnh "It's you - But better" hiện vẫn đang được truyền tay nhau, đặc biệt là hội chị em mong muốn được thấy hình ảnh mới mẻ, thú vị từ chồng, người yêu của mình.