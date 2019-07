Bỏ 5,4 triệu thuê homestay mộng mơ ở Đà Lạt, cô nàng nhận nơi ở như "ổ chuột" nhưng thái độ của chủ nhà mới đáng trách

Đà Lạt là một điểm đến yêu thích của nhiều người vì vậy mà cứ đến mùa du lịch, không thể đếm xuể lượng du khách đổ về đây. Chính vì nhu cầu tăng cao như vậy mà những địa chỉ lưu trú mọc lên như nấm ở thành phố ngàn hoa, đặc biệt là mô hình homestay.

Mới đây, một dân mạng có tài khoản Facebook tên H.N đã chia sẻ trải nghiệm "tiền mất tật mang" mà mình gặp phải ở homestay N. trong chuyến đi Đà Lạt cùng với gia đình.

Bài đăng của H.N thu hút sự chú ý của dân mạng.

Theo đó, H.N cho biết cách đây gần 1 tuần cô cùng gia đình có đi Đà Lạt nghỉ ngơi. Vì đi cả nhà nên cô đã đặt thuê 1 nhà nguyên căn ở đường Nguyễn Văn Trỗi (Đà Lạt) với giá 1.800.000/ngày, 3 ngày là 5.400.000 đồng. Với lý do mùa du lịch nên phía bên homestay đề nghị H.N chuyển khoản 100% để giữ phòng. Cứ nghĩ như thế là ổn thỏa nhưng ngờ đâu cô nàng đã gặp phải vô số vấn đề ngay từ khi đặt chân đến Đà Lạt.

Đầu tiên, homestay nằm trên đỉnh 1 con dốc ước lượng khoảng gần 100 bậc thang. Với thanh niên trẻ khỏe như H.N còn khó khăn huống hồ gia đình cô còn có bác và bà ngoại lớn tuổi. Đem thắc mắc này nói với chủ homestay thì cô nhận được câu trả lời rằng: "Chị đã nói với em rằng chỗ mình ở trên một con dốc rồi mà". Biết do sơ ý của mình khi không hỏi rõ dốc dài hay không nên cả nhà đành vật lộn 1 hồi để mang được tất cả đồ đạc lên.

Thế nhưng, căn nhà 1,8 triệu/ngày mà nhà cô thuê được lại trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của H.N và gia đình. "Trước mắt mình là một căn nhà cấp bốn nhỏ hẹp, từng căn phòng sực lên mùi ẩm mốc vì lâu ngày không được sử dụng. Nó quá cũ so với những tấm hình mà fanpage gửi cho mình. Thế là mình đã phải chi 1,8 triệu để trả cho một nơi tạm bợ, không khác gì những căn nhà ổ chuột được che giấu dưới lớp rèm và đồ trang trí. Không wifi, không Internet, không có gì ngoài sự bất tiện." - H.N kể lại.

Chưa hết, vì nhà có ô tô 4 chỗ nên trước khi đến H.N đã hỏi rất kĩ phía homestay rằng có bãi đậu xe không thì nhận được câu trả lời có. Tuy nhiên bãi đỗ xe đó thực ra chỉ là đậu ở lề đường và đã có rất nhiều xe đậu sẵn nên không còn chỗ trống nữa. Lúc này cô nàng gọi điện lại cho chủ homestay thì người này bảo "cứ đậu đi, có vấn đề gì chị chịu trách nhiệm" (?!). Thế nhưng tất cả đó chỉ là mới bắt đầu chuyến đi mà thôi.

Phía homestay cho biết full dịch vụ nhưng cuối cùng nhà chị H.N lại không thuê được xe dù đã chuyển 100% tiền phòng từ trước đó.

Trước khi đến, H.N có được chủ homestay giới thiệu rằng ở đó đầy đủ dịch vụ thuê xe, giặt ủi, nướng BBQ,... nên cô đã thuê 2 chiếc xe máy nhưng sau đó lại bị kêu tự thuê đi với lý do... hết xe.



Cuối cùng vì quá bất tiện và có nhiều điều không hài lòng nên H.N và gia đình quyết định nghỉ lại 1 đêm và hủy 2 ngày còn lại, chấp nhận mất % phí hủy. Tuy nhiên phía homestay nhất định không chịu, không gặp mặt, không nghe điện thoại và cũng không cung cấp bất cứ thông tin liên lạc nào ngoài số điện thoại có từ ban đầu.

Quá bức xúc trước cách xử lý của phía homestay, gia đình H.N đã quyết định trình báo lên công an phường nơi lưu trú vì không được đăng kí lưu trú, không đảm bảo về tài sản, tính mạng cho gia đình và không cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ. Và cháy nhà mới ra mặt chuột, cô nàng kể lại: "Đến đây mới lộ ra rằng chỗ này lừa nhiều người giống như mình rồi. Chủ homestay thuê căn nhà cấp 4 rồi trang trí cho thuê lại, không có đăng kí kinh doanh, không đăng kí lưu trú,... Và kết quả là phía công an không thể giải quyết việc tiền thuê mà mình đã bỏ ra vì đó là thỏa thuận 2 bên, mình bị lừa là lỗi do mình".

Trong khi đó, phía homestay đã chặn Facebook và số điện thoại của cô nàng để ngăn cô bình luận hay đánh giá không tốt. H.N cũng cho biết thêm cô cam đoan tất cả những gì mình nói là sự thật, cô cũng không mong lấy lại được tiền nhưng thấy cần chia sẻ để cảnh giác đến bạn bè và du khách du lịch Đà Lạt.



Sau chia sẻ của H.N, dân mạng tỏ ra đang rất bức xúc và phản đối cách làm việc của homestay nói trên nhưng cũng không quên nhắc nhở về chuyện cọc 100% tiền thuê phòng:

- Nhìn chung homestay xa trung tâm và nhỏ hơn hình nhiều nên cứ nhìn hình mà giảm đi 50% diện tích và cái đẹp là được. Nhưng đa số đều chỉ cọc cao nhất 50% tiền rồi nhận phòng mới đưa hết chứ. Thôi coi như của đi thay người vậy, lần sau cẩn thận hơn chút là được rồi.

- Nếu đúng như này thì mình thấy bạn dại lắm. Thứ 1 bạn không có 1 thông tin gì chắc chắn của cái homestay. Thứ 2 giá homsetay mà 1,8 triệu là quá chát. Thứ 3 đã gọi là cọc thì chả ai cọc 100% cả.

Đáng chú ý hơn là sau bài đăng của H.N, nhiều người cũng chia sẻ trải nghiệm không tốt ở homestay này:

Hiện tại, phía homestay vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào.