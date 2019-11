Black Friday: Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, cứ ra đường là thấy cả loạt store thiết kế Việt sale toàn 50 - 70% chứ không ít

Ngày đầu tiên của đợt sale Black Friday đã bắt đầu, hầu hết các tín đồ săn sale đều tập trung ở các trung tâm thương mại lớn. Cũng có người tay xách nách mang túi nọ túi kia, nhưng cũng có nhiều người tụt mood vì đi rạc cả chân mà chẳng sắm được gì. Đợt sale vẫn còn tiếp tục vào hai ngày cuối tuần tới, ngoài những thương hiệu nổi tiếng tại các TTTM thì các thương hiệu Việt cũng nhập cuộc với ưu đãi hấp dẫn chẳng kém cạnh. Bạn chỉ cần đi một con phố thôi cũng thấy cả loạt poster sale ngập tràn, với mức sale không hề nhỏ.

IVY Moda: Sale up to 50% toàn bộ sản phẩm khi mua hàng online

Thực tế thì IVY Moda là một thương hiệu thời trang công sở cao cấp, so với mức thu nhập trung bình thì nhiều thiết kế của hãng có mức giá khá cao. Và đợt Black Friday này, hãng áp dụng sale tới 50% những thiết kế trước giờ chị em e ngại nay chỉ còn một nửa giá nên ngại gì mà không săn sale ngay trong thời điểm này.

NEM: Sale 70 % từ 29/11

Dành cho những nàng cần tìm kiếm những thiết kế chỉn chu, nghiêm túc mà vẫn hiện đại năng động hợp với môi trường công sở, thương hiệu NEM sale đến 70% tất cả sản phẩm, trong đó còn có cả những thiết kế áo dài duyên dáng để bạn diện trong dịp Tết sắp tới.

Elise: Sale tới hơn 50%

Elise một khi đã sale là sale tới bến, bữa tiệc Black Friday tới hơn 50% cùng voucher trị giá tới 500.000 VNĐ. Bạn sẽ tìm thấy những thiết kế áo khoác, đầm công sở, sơ mi... có già chỉ bằng một nửa so với giá thực tế của sản phẩm.

Up to Seconds: Sale up to 70% từ 29/11 - 1/12

Là một thương hiệu đồ công sở rất được các chị em yêu thích, đợt Black Friday này Up to Seconds áp dụng sale up to 70% tại tất cả các store của hãng. Ngay từ hôm nay, khắp các ngóc ngách của từng store đã để biển sale với những mức giá vô cùng ưu đãi.

Daisy: Giảm 60% cho sản phẩm thứ 3

Daisy cũng sale nhưng áp dụng một khung sale khác: Giảm 60% cho sản phẩm thứ 3. Rất nhiều những item mùa Thu/Đông được ưu đãi và bạn có thể rinh được khá nhiều đồ khi ghé qua các store của Daisy trong đợt Black Friday này.

Item du Jour: Sale up to 50% từ 23/11 - 1/12

Item du Jour chiêu đãi các chị em đợt sale khủng từ sớm, và khéo dài tận 1 tuần trước khi Back Friday chính thức bắt đầu. Rất nhiều những thiết kế váy áo xinh xắn hợp phong cách công sở lẫn tiệc tùng cuối năm được sale khá nhiều nên bạn cũng tranh thủ thời điểm này rinh ngay vài món cho mình.

Méo Shop: Sale up to 36% toàn bộ, đồng giá 166k 5000 sản phẩm Thu/Đông

Riêng Méo Shop còn áp dụng nhiều khung sale khác nhau để các chị em thỏa sức lựa chọn. Toàn bộ các item tại cửa hàng đèu được giảm đến 36%, hãng còn bổ sung thêm 5000 sản phẩm hợp mùa Thu/Đông để ưu đãi đồng giá 166k. Bạn yên tâm rằng săn hàng sale vẫn hợp mùa chứ không hề lạc điệu.

Ceci Cela: Sale up to 50% đến ngày 30/11

Với mức sale lên tới 50%, Ceci Cela dành ưu đãi đến các nàng với rất nhiều những thiết kế váy áo nữ tính, nhẹ nhàng từ Xuân/Hè đến Thu/Đông.