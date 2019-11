Giá gốc đã rẻ sale lại càng rẻ, đây là 6 món skincare bình dân chất lượng đáng để bạn sắm cả lố về dùng dần dịp Black Friday

Serum vitamin C luôn là thứ nên có mặt trong chu trình dưỡng da của bất cứ ai vì giúp mờ thâm, cải thiện tông da, chống lão hóa thần kỳ. Và em serum vitamin C của Timeless là sản phẩm được nhiều người yêu thích vì hàm lượng C cao, chất serum lỏng, thẩm thấu nhanh vào da, giá cả lại vô cùng "yêu thương".