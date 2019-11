Bình Dương: Thương tâm nữ công nhân 34 tuổi chết trong tư thế treo cổ

Sự việc được phát hiện vào khoảng 10h30 sáng ngày 25/11.

Thời điểm trên, người dân sống tại dãy trọ thuộc khu phố Hoà Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) sang nhà trọ do chị Trần Thị Hằng (34 tuổi, quê An Giang) gọi mãi nhưng không thấy trả lời.

Người dân tập trung xung quanh khu trọ để theo dõi vụ việc. (Ảnh: CTV)

Phá cửa vào trong, mọi người tá hoả khi thấy nạn nhân đã chết trong tư thế treo cổ.

Vụ việc ngay sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng. Lực lượng công an đã đến phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi cũng như phát lên lời thông báo cho gia đình nạn nhân đến nhận diện.

Theo lời người sống xung quanh, chị Hằng làm công nhân tại một công ty gần khu trọ và chỉ sống một mình. Trước ngày xảy ra sự việc, nạn nhân không có gì bất thường.

Đến 14h cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được làm rõ.