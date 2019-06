Bình Dương: Sốc khi phát hiện thi thể thai nhi còn nguyên dây rốn trong thùng rác

Chiều 28/6, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, làm rõ vụ việc thi thể thai nhi được phát hiện trong thùng rác ở đường Cây Me, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.



Khu vực nơi phát hiện thì thể thai nhi.

Trước đó, vào khoảng 15h cùng ngày, một người đàn ông trong lúc đi lượm ve chai trên đường Cây Me thì phát hiện một vật lạ trong thùng rác. Kiểm tra kỹ thì tá hoả phát hiện thi thể 1 thai nhi nam, còn quấn dây rốn nằm trong sọt rác.

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi phát hiện thi thể.

Sự việc sau đó được báo lên chính quyền địa phương, phối hợp với Công an thị xã Thuận An điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.