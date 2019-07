Bình Dương: Một phụ nữ tử vong trong căn trọ khóa trái, trên người có nhiều vết thương

Sáng 18/7, Công an thị xã Thuận An đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của một phụ nữ trong phòng trọ.

Hiện trường vụ việc có rất đông người dân tập trung theo dõi.

Theo đó, sáng cùng ngày, người thân tìm đến phòng trọ của bà L.T.T (51 tuổi, quê Kiên Giang) ở phường Bình Hoà, thị xã Thuận An để gặp bà T., tới nhà trọ thì thấy cửa khóa ngoài. Họ nhìn vào bên trong qua khe cửa thì phát hiện bà T. nằm bất động.

Ngay lập tức mọi người hô hoán nhau tới phá cửa, vào bên trong phòng thì thấy bà T. đã chết, trên người có nhiều vết thương. Sự việc ngay sau đó được tình báo lên công an khu vực.



Nhận được tin, lượng công an đã nhanh chóng đến phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường.

Theo một số người dân xung quanh, trước đó bà T. có qua lại tình cảm với một người đàn ông, sau đó xảy ra mâu thuẫn.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.