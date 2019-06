Bình Dương: Một bảo vệ bị chém đứt lìa cánh tay nghi do mâu thuẫn chỗ đậu xe

Ngày 8/6, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc ông Lê Trung N. (45 tuổi, quê ở Cần Thơ) là bảo vệ một chung cư tại khu dân cư Việt Sing (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) bị chém đứt lìa cánh tay.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 7/6 khi ông Lê Trung N. đang làm việc tại chung cư Becamex (khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An) thì bất ngờ có hai thanh niên đeo khẩu trang, ngồi trên một xe máy chạy đến.

Hiện trường vụ việc.

Khi vừa dừng xe, người thanh niên ngồi phía sau rút mã tấu lao vào tấn công ông N., vì bị tấn công bất ngờ, nạn nhân không kịp phản ứng và bị người thanh niên này chém đứt lìa cánh tay trái.

Sau khi gây án, nam thanh niên lên xe bỏ chạy cùng đồng bọn, ông N. được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, nguy kịch tới tính mạng.

Ông N. bị chém đứt 1 cánh tay, mất rất nhiều máu.

Được biết, trước đó khoảng vài ngày khi đang làm nhiệm vụ tại đây ông N. có xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông ở trong khu chung cư này về việc đậu đỗ xe. Cả 2 có lời qua tiếng lại, người đàn ông này đã đe dọa ông N. sau đó bỏ đi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.