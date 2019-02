Bình Dương: Lắc bầu cua chơi Tết sớm nhưng thua sạch tiền, gã đàn ông cầm luôn xe và máy tính của bạn cùng phòng

Mới đây, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (SBC Bình Dương) nhận được tin báo từ anh Phan Minh Dũng (20 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) về việc bị bạn ở chung phòng trọ lấy trộm xe máy BKS 60T4-1075 rồi bỏ trốn.

Được biết trước đó, người này cũng đã lấy trộm laptop mới mua 14 triệu đồng của Dũng khiến nạn nhân phải đi chuộc về với giá 5.5 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin đầy đủ, nhóm hiệp sĩ chia ra các ngã đường tìm kiếm, khoanh vùng những nơi khả nghi.

Đến chiều tối cùng ngày, nhóm hiệp sĩ phát hiện đối tượng đang lẩn trốn ở quán nhậu bê thui, nằm trên đường Thống Nhất (TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Trương Huỳnh T.B (giữa) bị các hiệp sĩ mời về làm việc.

Đội liền liên hệ với anh Dũng để nhận diện đối tượng. Sau khi nhận ra chính xác người này, đội hiệp sĩ liền mời ngay người này về công an phường Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương để điều tra làm rõ sự việc.

Trên đường đi, đối tượng khai tên Trương Huỳnh T.B (44 tuổi, quê quận Phú Nhuận, TP.HCM). Đối tượng thừa nhận đã lấy chiếc xe đem đi bán, đem laptop của nạn nhân cầm do thua bầu cua và cá độ đá banh.

Đối tượng được di lý về Biên Hòa để điều tra.

Đối tượng sau đó được nhóm hiệp sĩ bàn giao cho công an Tx.Dĩ An, Bình Dương. Sau khi tiếp nhận, công an TX Dĩ An di lý đối tượng về bàn giao cho công an phường Tân Hiệp, Tp.Biên Hoà, Đồng Nai.