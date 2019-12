Bình Dương: Kinh hoàng phát hiện thi thể cháy đen nằm dưới hố sâu giữa ban ngày

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 14h30 ngày 3/12 tại một công trình đang xây dựng thuộc khu dân cư nằm trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên một số lao động đang làm việc tại công trình trên. Khi đến một hố sâu đã được đào từ trước chờ thi công, họ hốt hoảng khi phát hiện bên dưới có 1 thi thể đã cháy đen.

Các công nhân xây dựng sau đó đã tháo chạy tán loạn vì sợ hãi và nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Thi thể bị cháy đen.

Nhận tin báo, công an phường Bình Chuẩn và Công an thị xã Thuận An đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, xử lý vụ việc, lấy lời khai những người chứng kiến.

Theo ghi nhận, nơi tìm thấy xác chết là một bãi đất rộng trong công trình nên có ít người qua lại. Thi thể sau đó được chuyển về nhà xác để tiếp tục điều ra.

Công an đang khẩn trương xác minh danh tính nạn nhân.

Hiện, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã vào cuộc để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác định danh tính nạn nhân.