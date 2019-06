Biểu tượng gợi cảm Tiêu Thục Thận: Mua vui cho đại gia, nghiện ma túy, lấy chồng đáng tuổi cháu và cái kết ê chề

Bị đại gia đưa vào con đường nghiện ngập

Mới đây, biểu tưởng gợi cảm một thời của làng giải trí Đài Loan xuất hiện trên một show truyền hình để tâm sự về tuổi trẻ sa vào nghiện ngập.

Thập niên 90, Tiêu Thục Thận từng là mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Đài Loan. Sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, thân hình bốc lửa cùng phong cách thời trang cắt xẻ táo bạo khoe đường cong sexy, ngôi sao sinh năm 1976 được mệnh danh là biểu tượng gợi cảm một thời.

Tiêu Thục Thận gia nhập làng giải trí từ năm 23 tuổi và nhanh chóng gặt hái thành công nhờ nhan sắc và tài năng hơn người. Thời đó, cô là gương mặt diễn viên được yêu thích trên truyền hình nhờ vai diễn trong các bộ phim Bích huyết kiếm, Yên vũ giang nam, Âm mưu và tình yêu…

Ở đỉnh cao sự nghiệp, Tiêu Thục Thận 3 lần bị bắt vì tàng trữ và sử dụng ma túy. Tới lúc này khán giả mới được biết người đẹp nghiện heroin và thuốc lắc từ rất lâu. Nhiều người cho rằng Tiêu Thục Thận nghiện ngập vì sa ngã sau khi vào làng giải trí.

Nhưng trong lần tiết lộ mới nhất, mỹ nhân Đài Loan cho biết cô bắt đầu dùng ma túy từ khi mới 16 tuổi.

Thục Thận cho hay khi mới học trung học cô đã bắt đầu làm tiếp viên để kiếm sống. Nhờ thân hình đầy đặn trước tuổi, cô dễ dàng trở thành bạn rượu của các đại gia U50 mà không bị nghi ngờ. Sau mỗi buổi tan học, cô lại mang cặp sách tới các hộp đêm sang trọng rồi thay đồ để bắt đầu làm việc.

Trong khi các vị đại gia đánh bạc, chơi mạt chược, Tiêu Thục Thận có nhiệm vụ ở bên và mua vui cho những người đàn ông đáng tuổi bố. "Những người này tiêu tiền như nước. Mỗi ván họ chơi 3 hay 4 triệu NDT là chuyện rất bình thường. Lối sống của các đại gia với tôi khi đó đúng là ngoài sức tưởng tượng", cô chia sẻ.

Cũng chính những ngày tháng này, Tiêu Thục Thận được các đại gia rủ rê dùng ma túy. Cô thiếu nữ trẻ chỉ nghĩ rằng mình dùng thuốc để tìm niềm vui chốc lát.

Nhưng tới sau này, khi bắt đầu mắc chứng trầm cảm, chất kích thích đã thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Tự sát, dùng ma túy, Tiêu Thục Thận đã thử mọi cách để cố gắng chạy trốn hiện thực.

Cô bị cảnh sát bắt lần đầu vào năm 2006 và bị buộc nhập trại cai nghiện sau lần tái phạm không lâu sau đó. "Trong trại cai nghiện, tôi và nhiều người từng rơi vào tình trạng điên loạn, đi vệ sinh cũng mất kiểm soát, chẳng còn thể diện nào trong mắt người khác. Nhưng tôi vẫn quyết tâm cai bằng được.

Ngày ra trại tôi nói với bố: Đời này bố bất hạnh mới có con gái như con. Nhưng con vẫn mong kiếp sau và kiếp sau nữa vẫn được làm con gái bố. Bố tôi đã bật khóc".

Vất vả vì lấy chồng trẻ

Sau chuỗi ngày trượt dài vì nghiện ngập, Tiêu Thục Thận đánh mất nhan sắc trời ban. Gương mặt mỹ nhân một thời hốc hác, thân hình thì phát tướng. Không một nhà sản xuất nào thèm đoái hoài đến cô nữa.

Tiêu Thục Thận biển đổi hẳn sau khi cai nghiện.

Năm 2017, khi đã ở độ tuổi U50, Tiêu Thục Thận lại khiến làng giải trí xôn xao khi tuyên bố kết hôn với "phi công" kém cô đến 15 tuổi. Chồng trẻ của nữ diễn viên tên Lương Hiên An, là người đã trải qua một lần đò.

Khi ấy, mối quan hệ của cặp đôi đã vấp phải muôn vàn lời chỉ trích, chế nhạo. Tiêu Thục Thận bị mỉa mai là trâu già gặm cỏ non, là kẻ thứ ba khiến cuộc hôn nhân của Lương Hiên An và người vợ trước tan vỡ. Vợ cũ của Lương An Hiên thậm chí còn mỉa mai cặp đôi trên trang cá nhân: "Chúc phúc cho anh và Dì Tiêu có thể trọn đời bên nhau".

Tiêu Thục Thận bên chồng kém 15 tuổi.

Tuy nhiên, Tiêu Thục Thận giải thích cô là người được theo đuổi chứ không phải kẻ phá vỡ gia đình người khác, và Lương An Hiên đã ly hôn vợ trước khi cưới cô. Nữ diễn viên còn cho biết chồng cô trước kia có đầu tư kinh doanh nhưng thất bại, sau đó anh đăng kí làm tài xế Uber vì nghề này không đòi hỏi kinh nghiệm.

Và rồi bất chấp mọi lời đàm tiếu, cặp đôi vẫn về chung một nhà. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này lại không hề đẹp đẽ như họ tưởng tượng. Chỉ 4 tháng sau khi kết hôn, vợ chồng Tiêu Thục Thận đã liên tục vướng tin đồn ly hôn, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt.

Sau đó, Tiêu Thục Thận bất ngờ livestream trên trang cá nhân kể lể cuộc sống không mấy suôn sẻ. Cô chia sẻ thường bị chồng chê già nên bị ám ảnh về vẻ ngoài. Cô đã đổ nhiều tiền bạc níu kéo tuổi xuân, cố tình ăn mặc và trang điểm"cưa sừng làm nghé" mong làm vừa lòng chồng.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn khao khát sinh con để giữ chân chồng, nhưng vì tuổi đã cao nên cô gặp nhiều khó khăn. Cô đã tính đến chuyện thụ tinh nhân tạo, nhưng bị chồng phản đối.

Mỹ nhân một thời ê chề vì lấy chồng trẻ.

Hiện nay, Tiêu Thục Thận và chồng vẫn bên nhau nhưng cô thừa nhận cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Mỹ nhân 43 tuổi đang mở cửa hàng bán đồ trên mạng để kiếm thêm thu nhập chu cấp cho hai vợ chồng.

Tiêu Thục Thận thừa nhận vì yêu và cưới chồng trẻ nên sự nghiệp đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Cô không còn nguồn thu thường xuyên, phải sống nhờ vào tiền làm thêm của chồng trẻ.

“Cuộc sống của tôi giờ là bà nội trợ, một người mẹ của ba đứa con nhỏ”, Tiêu Thục Thận ám chỉ ba chú mèo con cô mới nhận nuôi vì không thể sinh con ở tuổi U50.