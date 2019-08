5 thực phẩm thay thế cơm gạo trắng mà sao Việt miệt mài học theo để giảm cân, bất ngờ nhất là cái cuối cùng

Cơm gạo trắng là món ăn truyền thống phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên khi ăn nhiều, tinh bột trong cơm sẽ chuyển hóa thành đường đơn giản dễ phân giải, khiến cho lượng đường trong máu tăng lên đột ngột, cơ thể dễ tích mỡ và khiến bạn tăng cân.





Chính vì lẽ đó, khi muốn giảm cân nhiều sao Việt đã chọn cách cắt giảm tinh bột hoặc chuyển sang những loại thực phẩm lành mạnh hơn. Dưới đây là một số loại thực phẩm có chứa tinh bột hấp thu chậm, giàu chất xơ giúp no lâu và hạn chế tích mỡ; đây cũng chính là những món ăn thay cơm gạo trắng giúp bạn giảm cân giữ dáng hiệu quả.

1. Hạt Quinoa (diêm mạch)

Trong loại hạt này có chứa hàm lượng protein cao, giàu canxi, sắt, magie, chất xơ và vitamin nên giàu dinh dưỡng. Mỗi 1/4 cốc hạt Quinoa chỉ tương đương khoảng 174 kcal, mà loại hạt này còn tạo cảm giác no lâu, không thèm ăn, tốt cho những người ăn kiêng, tiểu đường… Đây cũng là loại hạt được nhiều sao Việt như Tóc Tiên, Lan Khuê, Hà Tăng sử dụng thay cho cơm gạo trắng thông thường.

Tóc Tiên, Lan Khuê đều từng dùng hạt quinoa ăn thay cơm gạo trắng.



2. Gạo lứt

Đây là loại gạo chưa qua chế biến như gạo trắng, vẫn còn giữ nguyên lớp vỏ lụa bên ngoài có chứa nhiều vitamin, chất xơ. Vì lẽ đó loại gạo này giàu vitamin và tạo cảm giác nhanh no, no lâu giúp bạn ăn ít hơn so với bình thường.

Thúy Vi ăn cơm gạo lứt với các loại rau luộc để giảm cân.



3. Yến mạch

Nếu đang lên kế hoạch giảm cân thì bạn đừng bỏ qua yến mạch – thực phẩm giàu chất xơ, đặc biệt là beta - glucan, giúp hấp thụ nước, làm bạn có cảm giác nhanh no, no lâu. Trong yến mạch còn có chứa avenanthramide - chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ tim mạch. Nhiều chuyên gia giảm cân thường khuyên chúng ta dùng yến mạch hàng ngày, bạn có thể dùng để nấu cháo, làm bánh, "ủ" qua đêm…

Hà Tăng hay Tóc Tiên thường ngâm yến mạch với sữa và trộn với hoa quả để ăn vào sáng hôm sau.



4. Bánh mỳ đen, ngũ cốc

Bánh mỳ đen được làm từ hạt lúa mạch đen với hàm lượng chất xơ gấp 4 lần và calo ít hơn 20% so với bánh mỳ trắng thông thường. Thay vì ăn cơm vào buổi sáng, bạn có thể chuyển sang ăn bánh mỳ đen để vừa no lâu lại giữ dáng, đây cũng là món ăn khoái khẩu mà cô nàng Hà Tăng thường áp dụng hàng ngày.

Bánh mỳ đen ăn cùng bơ hoặc chuối là món khoái khẩu của Hà Tăng.



5. Khoai lang

Thực phẩm dân dã này thực chất cũng chính là món ăn giảm cân tuyệt vời mà bạn không thể bỏ qua. Lượng tinh bột trong khoai lang chỉ bằng ¼ cơ mà lại giàu chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, tránh thèm ăn. Không chỉ các sao Việt như cô nàng Hòa Minzy, Thúy Vi… nhiều sao Hàn cũng ăn khoai lang để giảm cân mỗi ngày.

Tóc Tiên thường ăn khoai lang thay cho cơm trong cả bữa chính lẫn bữa phụ.