Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh: "Tôi không biết vụ nâng 29,95 điểm"

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh

Một trong những điểm đáng chú ý trong vụ án gian lận điểm thi ở Hà Giang vừa qua mà báo chí phản ánh, là trường hợp thí sinh được nâng 4 môn thi trắc nghiệm (Toán, Ngoại ngữ, Hóa, Lý) với số điểm chênh lệch 29,95 điểm.

Trao đổi với PV về trường hợp nâng điểm “khủng“ mà báo chí đã phản ánh, Bí thư Triệu Tài Vinh khẳng định: “Tôi không biết trường hợp đó, còn việc nâng nhiều thì biết rồi”.

Bên cạnh đó, một trường hợp đáng chú ý khác là cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Hà Giang kết luận, bị can Phạm Văn Khuông, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang đã nhờ nâng điểm cho con trai mình với số điểm là 13,3 điểm.

PV cũng đặt vấn đề đối với trường hợp nâng 13,3 điểm của con trai phó giám đốc sở này, Tỉnh ủy và Bí thư Tỉnh ủy đã có yêu cầu báo cáo giải trình chưa? Không trả lời thẳng vào vấn đề này, ông Triệu Tài Vinh mời PV “hôm nào lên, còn ở đây thì anh chưa quyết định được”.

Cuộc trao đổi với ông Triệu Tài Vinh liên tục gián đoạn, vì ông bận trao đổi, điều hành công việc qua điện thoại.

Bên cạnh đó, PV cũng đặt vấn đề xử lý cán bộ có con em vi phạm gian lận thi, thì có xử lý triệt để hay không? Có vùng cấm trong các trường hợp này không? Về việc này, ông Triệu Tài Vinh nói thẳng: “Làm gì có chuyện vùng cấm?!”.

Cũng bên lề kỳ họp Quốc hội trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đã có những trao đổi thẳng thắn với PV liên quan đến vụ gian lận thi cử ở Hà Giang. Và kết luận điều tra, đề nghị truy tố những người có liên quan đến vụ gian lận thi cử đã được đưa ra vài ngày sau cuộc trao đổi này. Bí thư Triệu Tài Vinh cũng “cảm ơn” PV, vì đã phản ánh và theo sát sự việc.

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, Viện KSND tỉnh Hà Giang đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại địa phương này.

Trong đó, hai bị can bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo điểm a khoản 2 điều 356 BLHS năm 2015 gồm: Nguyễn Thanh Hoài - Trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục (KT&QLCLGD); Ủy viên ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia cấp tỉnh 2018; Phó Chủ tịch kiêm ủy viên thường trực Hội Đồng thi; Trưởng Ban thư ký Hội đồng thi; Phó trưởng Ban thường trực Ban chấm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang) và Vũ Trọng Lương - Phó Trưởng Phòng KT&QLCLGD - Sở GD & ĐT tỉnh Hà Giang; Phó ban thư ký Hội đồng thi; Kỹ thuật viên xử lý bài thi trắc nghiệm kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang

Hai bị can bị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, quy định tại điểm b khoản 1 điều 366 Bộ luật hình sự 2015 gồm: Phạm Văn Khuông - Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, phụ trách Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng và Lê Thị Dung - Phó đội trưởng Đội Giáo dục Đào tạo, Y tế, Lao động xã hội thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Giang.