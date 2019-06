Điều kì diệu của cô gái bị tạt axit biến dạng vì từ hôn: Gặp được người đàn ông yêu mình thực sự và trở thành hot face thương hiệu nổi tiếng

Không biết từ bao giờ mà phụ nữ muốn sống theo đúng cảm xúc của mình lại khó khăn và cay nghiệt đến vậy? Lấy người mình không yêu thì hôn nhân bất hạnh, từ chối tình cảm khéo léo thì anh ta vẫn nuôi hi vọng, nhưng kiên quyết anh ta lại dùng chiêu "không ăn được thì đạp đổ". Mà đâu chỉ đơn thuần là quấy rối, ngoan cố theo đuổi hay khủng bố cuộc sống của cô gái ấy. Khi tình yêu đã biến thành thù hận, các anh sẵn sàng dùng cách độc ác nhất để đối đãi lại người mình đã từng thương.

Không chỉ riêng Việt Nam, trên thế giới mỗi năm xảy ra bao vụ tạt axit nguyên nhân cũng chỉ vì trả thù tình. Nhận thức được vấn đề, hiểu biết về luật pháp nhưng những gã đàn ông ích kỉ vẫn chọn cách phá hỏng cả tương lai của 1 con người.

Laxmi - gương mặt thương hiệu của những nhãn thời trang nổi tiếng Ấn Độ

Bị biến dạng toàn thân, dị tật, các cô gái mất hết giấc mơ, động lực sống, đa phần rơi vào tuyệt vọng. Nhưng rồi, khi cuộc đời càng bất công với họ, họ lại càng tìm cách vươn lên. Laxmi Saa chính là 1 bằng chứng của những cô gái vượt lên số phận, biến những bất hạnh trở thành con đường dẫn tới hạnh phúc.

Laxmi Saa trước và sau khi gặp nạn.

Tương lai ngỡ kết thúc ở tuổi 15 chỉ vì từ hôn



Laxmi Saa, 30 tuổi, đến từ Delhi, Ấn Độ đã bị tấn công bằng axit khi cô mới chỉ 15 tuổi. Người hủy hoại cuộc đời cô không ai khác chính là người đàn ông đã theo đuổi và bị Saa từ chối. Chỉ trong 1 năm mà Saa phải thực hiện đến 9 cuộc phẫu thuật lớn, lần cuối cùng cô phải thở bằng máy trong 4 ngày.



Thời gian đó quả là kinh khủng đối với Saa. Cô mặc cảm, sợ hãi, không dám đối diện với sự thật. Cô đã từng có suy nghĩ từ bỏ việc tìm kiếm 1 người bạn đời, với ngoại hình hiện tại điều đó là quá xa xỉ.

Saa luôn nhận được những lời bình luận ác ý khi cô ra đường. Cảm giác xấu hổ và tủi thân lại càng khiến Saa quyết tâm "chiến đấu" với số phận. Cô nghĩ ngay đến việc làm những điều ý nghĩa cho những người phụ nữ có cùng hoàn cảnh với mình.

Alok vừa là đồng nghiệp vừa là người bạn đời của Laxmi.

Cơ duyên gặp được "hoàng tử" trong mơ và hành trình dẫn đến vinh quang của cô gái bất hạnh

Laxmi xin gia nhập tổ chức từ thiện Stop Acid Attacks sau khi cô ngộ ra được lẽ sống của cuộc đời mình. Không ngờ, ở chính nơi này, Saa lại gặp được Alok Dixit - người sáng lập hơn cô 1 tuổi.



Cùng chung lý tưởng, Alok và Saa không những là đồng nghiệp trong công việc mà họ còn thường xuyên chia sẻ với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống. Sau thời gian xây dựng và dồn nhiệt huyết vào các chiến dịch, đến năm 2013, Tòa án tối cao Ấn Độ đã thực hiện bản kiến nghị của Laxmi và chỉ đạo các chính phủ tiểu bang xây dựng chính sách điều chỉnh việc bán axit ở Ấn Độ.

Saa xuất hiện trên rất nhiều chương trình truyền hình.

Vào tháng 3 năm 2014, Laxmi đã được cựu Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama (bấy giờ ông Obama vẫn đang đương chức) mời tham dự lễ kỷ niệm Quốc tế phụ nữ can đảm ở Washington DC. Cô là một trong 10 phụ nữ được vinh danh vì những nỗ lực dũng cảm và vị tha, ủng hộ cho hòa bình, công lý, nhân quyền và bình đẳng của phụ nữ.



Thành công mới chỉ là khởi đầu. Ngay sau cuộc gặp đó, Saa được mời tham gia chương trình trò chuyện hàng tuần dành cho những người sống nghị lực sau những vụ tạt axit trên kênh truyền hình Ấn Độ News Express.

Vào tháng 1 năm 2015, Saa được mệnh danh là ngôi sao của một chiến dịch của thương hiệu thời trang từ nhà thiết kế Ấn Độ có tên là "gương mặt của lòng can đảm". Qua đây, Saa cũng truyền tải thông điệp về lòng can đảm và nghị lực vượt lên số phận của những phụ nữ chẳng may gặp phải hoàn cảnh như cô.

Gương mặt thương hiệu

Nhưng rồi, nhìn lại cả thập kỉ qua, có lẽ dấu ấn lớn nhất đã thay đổi cuộc đời Saa chính là sự xuất hiện của Alok. Cô chia sẻ: "Sau cuộc tấn công, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy một người bạn tâm giao. Tôi đã mất hi vọng. Nhưng ở Alok, tôi không thể hình dung ra 1 ai khác tốt hơn. Anh hiểu nỗi đau và những gì tôi đã trải qua.

Alok không giống những người đàn ông khác. Anh ấy hoàn toàn cam kết với chiến dịch chúng tôi cùng thực hiện để tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống, và tôi yêu điều đó.

Nhưng sau đó ba tháng kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau, vào một buổi chiều khi đang làm việc, Alok thừa nhận anh ấy có tình cảm với tôi. Anh ấy nói anh ấy đã yêu sự can đảm và tinh thần lạc quan của tôi".

Hiện tại Saa và Alok đã có với nhau cô con gái kháu khỉnh, xinh xắn nhưng cặp đôi này lại quyết định không làm đám cưới. Saa tuyên bố: "Chúng tôi nguyện sống cùng nhau đến chết, nhưng chúng tôi sẽ không kết hôn".

Còn với người đàn ông có trái tim nhân hậu, anh rất tôn trọng quyết định của bạn gái mình. Alok quan niệm: "Chúng tôi không tuân theo các quy tắc thông thường của xã hội. Nhưng chúng tôi sẽ chứng minh rằng tình yêu này không cần một danh phận. Tình yêu của chúng tôi là sự hiểu biết, đồng cảm và tương trợ lẫn nhau".

Nguồn: Dailymail, Huffingtonpost