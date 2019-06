Bị ngất xỉu, tỉnh dậy cô gái trẻ hoảng hốt khi thấy bụng mình đang phẳng lì bỗng thành có bầu 7 tháng

Taylor Pugh, cô gái 19 tuổi, đến từ Sussex (Anh) chẳng hề biết mình đang mang thai, cho đến một ngày khi đang tham gia biểu diễn trên sân khấu thì đột nhiên cô bị ngất đi và nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện.

Khi Taylor tỉnh lại, các bác sĩ đã thông báo một tin sốc đó là cô đang mang thai 7 tháng, dù rằng trước đó Taylor vẫn uống thuốc tránh thai và không hề bị tăng cân một chút nào. Em bé trong bụng Taylor bị nằm sai tư thế, nên bác sĩ đã thực hiện phương pháp xoay thai giúp bụng bầu của Taylor lộ ra rõ ràng.

Trước khi biết mình mang thai, Taylor vẫn mặc đồ hóa trang và đi diễn như bình thường.

Kể lại về khoảnh khắc khi đó, Taylor cho biết: "Lúc ấy tôi đang mặc trên người bộ hóa trang hình con nhím khổng lồ và bắt đầu cảm thấy cực kì nóng. Vì vậy, tôi đã nói với đoàn làm phim rằng mình cần nghỉ ngơi và hít thở chút không khí. Nhưng khi gỡ chiếc mũ hóa trang ra, chân tôi bỗng mềm nhũn và khụy xuống, mọi thứ xung quanh liền trở nên tối đen. Khi mở mắt ra thì tôi thấy các nhân viên y tế đang vây quanh mình".

Không những thế khi nhập viện Taylor còn phải chịu đựng những cơn co giật đáng sợ: "Không lâu sau khi đến bệnh viện, tôi bị co giật và rất sợ hãi. Có vẻ như các cơn co giật do nhiễm trùng thận là điều thường gặp trong thai kỳ. Nhưng điều làm choáng váng nhất đó là khi các bác sĩ nói tôi đang mang thai 7 tháng".

Khi nhập viện rồi Taylor mới biết mình đang mang thai 7 tháng.

Trước đấy Taylor có mối quan hệ ổn định với bạn trai nhưng sau đấy thì chia tay. Điều đáng nói là trong suốt quá trình mang thai nhưng cơ thể Taylor không có dấu hiệu lạ gì cả, cũng như không hề tăng cân:

"Bụng tôi vẫn phẳng lỳ, quần áo thì vẫn mặc size số 8. Tôi còn đi biểu diễn mỗi đêm, tuy rằng việc này có mệt mỏi, nhưng tôi không hề nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trên cơ thể của mình. Chuyện này thật không thể tin được, khi trước đó tôi còn nhảy múa bình thường thế mà bây giờ thì đang mang thai 7 tháng và bụng thì vượt mặt".

Vài tuần sau ngày nhập viện, Taylor đã hạ sinh một bé trai và đặt tên là Georgie-Ray.

8 tuần sau khi nhập viên, Taylor đã hạ sinh thành công 1 bé trai khỏe mạnh nặng 3,5kg và đặt tên là Georgie-Ray, mẹ cô cũng hỗ trợ con gái mình chăm sóc đứa cháu. Dù không ngờ đến việc mang thai và sinh con, nhưng Taylor vẫn rất hạnh phúc vì được làm mẹ.

"Georgie-Ray là một em bé rất vui vẻ, đáng yêu. Dù rằng việc mang thai không có trong kế hoạch từ trước nhưng tôi không hề hối hận về điều đó. Giờ con trai mới chính là điều mà tôi quan tâm nhất hiện nay".

