Bị mẹ bạn trai cho 500 triệu "phí chia tay", cô gái mỉm cười "bác giữ lại mà tiêu vặt" rồi lễ phép mời bà xem vài thứ đủ khiến bà rối rít giục cưới

Cô gái trẻ tên Hoài An chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa sẽ trở thành cô dâu. "Để đi đến được ngày hôm nay mình cũng phải trải qua cuộc đụng độ khá là gay go với mẹ chồng tương lai đấy", cô cười chia sẻ.

Hoài An kể, cô là người tỉnh lẻ lên thành phố học tập rồi ở lại làm việc. Hoài An từ nhỏ đã sống giản dị, không phô trương vì thế chẳng ai biết tình hình kinh tế của cô ra sao, điều kiện gia đình thế nào.

Quân - chồng sắp cưới của cô có mức lương khá, khoảng 40 triệu/ tháng. Nhưng An chỉ nói với anh lương cô được 15 triệu/ tháng. Tính ra lương hai vợ chồng cũng đủ tiêu xài và nuôi con. Quân hài lòng với mức thu nhập của vợ, còn động viên cô không cần kiếm tiền nhiều, sau này dành thời gian cho gia đình, chồng con.

Hoài An kể, Quân thì vậy nhưng mẹ anh lại suy nghĩ khác hoàn toàn. Bà luôn mong muốn con trai cưới được cô vợ giàu có, nếu không phải bản thân con dâu kiếm ra tiền thì gia đình thông gia cũng phải bề thế để con trai bà còn được nhờ.

Ảnh minh họa

Chính vì vậy khi biết Quân yêu An, bà ngay lập tức phản đối quyết liệt. Cũng may Quân luôn có chính kiến, bảo vệ An hết lòng. Quân thẳng thắn nói với mẹ mình rằng: "Mẹ ơi, tiền quan trọng nhưng tình cảm cũng quan trọng không kém. Con yêu cô ấy, muốn cưới cô ấy làm vợ. Chúng con có thể tự lập để lo liệu tốt cho cuộc sống của mình". Mẹ Quân giận dữ lắm mà không cấm cản được con trai nên bà đành phải chịu.

Khi nghe con trai về báo cáo chuyện cưới xin bà mới tá hỏa. Cứ cái đà này chẳng lẽ bà thật sự phải rước cô con dâu nghèo hèn như An về ư? Bà liền gọi các "chiến hữu" tới xin kế sách, cuối cùng các bà thống nhất cách làm, còn gom góp lại cùng giúp đỡ mẹ Quân chứ bà cũng chẳng lấy ra một lúc được lắm tiền như thế.

An bảo, hôm đó mẹ Quân bỗng gọi điện hẹn gặp cô. Cô tới nơi, mẹ Quân sau khi khinh khỉnh nhìn cô một cái thì vứt toẹt một cục tiền ra trước mặt An: "Đây là 500 triệu, cô cầm lấy rồi tránh xa con trai tôi ra. Chỗ tiền này đủ cho cô mua được căn chung cư nho nhỏ làm chốn dung thân, khỏi phải ở nhà trọ nay đây mai đó. Với lương của cô thì có khi cả đời cũng chẳng tiết kiệm nổi đâu, tôi khuyên cô nên biết chớp lấy cơ hội". Mẹ Quân nói thế thôi chứ phải đưa tiền cho An bà cũng xót ruột lắm, bần cùng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo con trai bà kiên quyết không lay chuyển muốn cưới An đến thế.

An cho hay, lúc đó cô đã xác định Quân là người cô muốn lấy làm chồng, vì vậy cô quyết định lật bài ngửa với mẹ anh, chẳng cần giấu giếm điều gì nữa. Cô nhẹ nhàng cầm cục tiền đặt lại vào tay mẹ Quân, mỉm cười: "Cháu không lấy đâu, bác giữ lại mà tiêu vặt ạ. Ở đây cháu có mấy vé du lịch châu Âu 1 tuần, cháu mời bác với các bạn của bác đi chơi cho khuây khỏa. Nhà cửa bác cũng không cần phải nhọc lòng, căn hộ 3 tỷ cháu đang ở thực ra là cháu đứng tên nhưng cháu vẫn nói với anh Quân là người bạn cho ở nhờ...".

Ảnh minh họa

Mẹ Quân nghe tới đâu thì kinh hãi tới đó. Lương của An cũng 50 triệu/ tháng chứ chẳng đùa. Tài năng của cô chỉ "nhàng nhàng" vậy thôi nhưng cơ ngơi của bố mẹ cô ở quê thì chẳng phải "dạng vừa". Bố mẹ cô kinh doanh lâu năm, hiện tại gia sản nhà cô trải khắp thành phố tỉnh lẻ ấy, so ra chẳng kém cạnh đại gia nào. Nhưng An không muốn theo đuổi lĩnh vực làm ăn của gia đình, mọi thứ đã có em trai cô gánh vác, cô yêu thích thiết kế thời trang vì thế tự mình chọn hướng đi riêng.

Một cô con dâu chẳng những bản thân giỏi giang mà gia đình còn tầm cỡ như vậy, mẹ Quân đốt đuốc đi đâu để tìm được đây? Mẹ Quân sau khi "tiêu hóa" xong những thông tin khủng An vừa đưa ra thì chỉ biết lắp bắp: "Để... để bác về... xem ngày đẹp...", sau đó bà xấu hổ ra về trước. Mẹ Quân không sợ An nói dối mình bởi những thông tin cô đưa ra có thể dễ dàng kiểm chứng được.

Hôm sau An tới nhà Quân đưa cho mẹ anh xấp vé đi du lịch châu Âu, thái độ của mẹ anh với cô đã khác hoàn toàn. Bà coi An chẳng khác gì khách quý trong nhà mà tiếp đãi. "Mình không nói rõ ngay từ đầu với chồng sắp cưới phần vì không thích phô trương, phần nữa vì muốn thử lòng anh ấy, xem anh ấy có xứng đáng để mình tin tưởng hay không", An chia sẻ.