Bí mật bên trong các điểm thác loạn ở khu trung tâm TP HCM

Năm 2018, Báo Người Lao Động đã đăng tải loạt bài điều tra về những nhà hàng, quán bar thác loạn ở TP. HCM và được dư luận đặc biệt quan tâm. Ngay lập tức, cơ quan chức năng phòng chống tệ nạn xã hội, quản lý ngành nghề nhạy cảm vào cuộc. Những đợt cao điểm kiểm tra, xử lý được tiến hành nhưng xem ra không ăn thua gì. Bằng chứng là trong hơn 2 tháng (từ đầu tháng 5 đến đầu tháng 7-2019), phóng viên Báo Người Lao Động đã trở lại những nơi thác loạn cũ và cả mới, chứng kiến mức độ coi thường luật pháp cũng mức độ thác loạn đã được nâng cấp nhiều.

Chốn cũ rộn ràng kéo khách

Trở lại tụ điểm ăn chơi đình đám D.max (đường Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) mà Báo Người Lao Động đã phản ánh trước đây, sau thời gian ngắn im hơi lặng tiếng, nhà hàng này đã đổi tên thành nhà hàng Sunlight, tiến hành tuyển chọn tiếp viên để hằng đêm "vui tới bến" cùng khách.

Tiếp viên xếp hàng để khách chọn.

Một đêm đầu tháng 7, chúng tôi đi ăn với Tình "cụt" tại một nhà hàng trên đường Bà Huyện Thanh Quan (quận 3). Khoảng 23 giờ, cả nhóm lên kế hoạch kéo nhau đến nhà hàng D.max để thỏa sức ăn chơi cùng nhóm "chân dài" bốc lửa. Nghe vậy, một người trong nhóm nói nhà hàng D.max đã sang nhượng cho người khác, bị tước giấy phép kinh doanh, đến chơi không an toàn và đề nghị chọn điểm khác. Nghe vậy, Tình "cụt" cười mỉa: "Nhà hàng D.max đổi tên thành Sunlight nhưng vẫn là một chủ đấy các ông ơi! (?!)".

Tiếp viên múa sexy chiêu đãi khách.

"Chỉ đổi tên gọi, người khác đứng tên là xong. Thậm chí tiếp viên nhà hàng còn thác loạn, "bay lắc" hơn trước. Sao mấy ông không nghĩ ông chủ nhà hàng này là ai? Vì sao báo chí phản ánh, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính vẫn không làm được gì? Chỗ này là mối ruột để tôi tiếp khách mà" - Tình "cụt" lớn tiếng.

Khách và tiếp viên cùng "bay lắc". (Ảnh cắt từ clip do nhóm phóng viên Báo Người Lao Động thực hiện).

Để nhóm bạn tin tưởng, Tình "cụt" lấy điện thoại gọi cho quản lý nhà hàng Sunlight: "Còn phòng không em trai? Ok chứ". Nam quản lý trả lời: "An toàn nha ông anh. Ông anh đến chơi hoài còn nói đùa với em nữa sao".

Khoảng 30 phút sau, đến nhà hàng Sunlight chúng tôi thấy bên ngoài vẫn như cũ, chỉ khác là trên bức tường lớn xuất hiện dòng chữ Sunlight thay D.max. Chúng tôi tò mò thì một nữ nhân viên nói: "Tên gọi nhà hàng không bằng cách ăn chơi của tiếp viên nhé anh!". Chúng tôi được nam quản lý dẫn lên phòng karaoke đã đặt sẵn ở lầu 2. Sau khi được Tình "cụt" boa 1 triệu đồng, nam quản lý ra ngoài gọi 6 nữ tiếp viên trẻ đẹp vào phòng để khách lựa chọn. "Mấy anh chơi vui nhé! Em tắt đèn cho yên tâm" - nam quản lý chào rồi rời khỏi phòng.

Quy định... quái gở

Nam quản lý vừa đi khỏi, 6 nữ tiếp viên ăn mặc khêu gợi được chọn liền lượn một vòng rồi sà vào lòng khách. Cô gái tên V. kêu nam nhân viên phục vụ gọi giùm bình shisha và món ăn để lấy sức chiều khách. V. cho hay nếu khách quen thì tiếp viên nhà hàng sẵn sàng múa sexy, "bay lắc", đi khách... Khách chơi bình thường thì không dám vì trước đây từng bị báo chí phanh phui khiến nhà hàng phải đổi tên. V. chia sẻ thêm do lần trước bị phản ánh nhiều nên quản lý phải "tập huấn nghiệp vụ" lại để tiếp viên nhận diện được nhà báo hoặc công an đóng giả. Điểm khác biệt nữa là trong phòng lúc nào cũng phải tắt đèn để tránh bị quay lén và bị công an đột kích bất ngờ.

Còn theo nữ tiếp viên tên T., quản lý căn cứ vào tiền boa tiếp viên nhận được và hóa đơn tính tiền để đánh giá mức độ "lột và quẫy" của tiếp viên. Nếu một đêm, tiếp viên nào được boa 500.000 đồng thì bị xem là "chơi không hết mình với khách" và liệt vào "danh sách đen" xem xét đuổi việc. Do đó, khi xác định vào đây làm thì khách chơi sao, tiếp viên phải phục vụ như vậy. "Có đêm tụi em chơi thuốc (ma túy tổng hợp - PV) nhiều quá nên bị "ngáo". Nói chung, đêm nào cũng cắn "kẹo" (thuốc lắc), uống bia, shisha..." - T. nói.

T. còn cho biết để được làm việc tại nhà hàng Sunlight, các tiếp viên ngoài có ngoại hình còn phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, nâng ngực... Sau những cuộc thác loạn thâu đêm, khi khách có nhu cầu từ A tới Z, tiếp viên phải phục vụ. "Giá mua dâm là 5 triệu đồng/lượt, qua đêm 15 triệu đồng" - một tiếp viên tiết lộ.

Hết "sung" là đến "sướng"

Đang ngồi trò chuyện, một tiếp viên cầm ly bia hô lớn: "Zô... zô lẹ còn "bay lắc". Sau khi uống bia và hút shisha, Tình "cụt" lấy trong túi xách ra một bịch ni-lông có chứa các loại hạt màu trắng (ma túy tổng hợp), 4 viên nén màu hồng... rồi để lên cái dĩa nghiền nát. Tình "cụt" khoát tay ra hiệu gọi nhân viên nam vào nói: "Lấy tờ giấy bạc cuộn tròn và khăn giấy". "Hàng" chuẩn bị xong, một tiếp viên nhanh tay lấy remote điều khiển tivi thay đổi nhạc sàn để cả nhóm bắt đầu cùng... "bay".

Tình "cụt" lấy tờ giấy bạc được cuộn tròn sẵn gí vào chất bột màu trắng rồi nhắm mắt hít một hơi dài. Chiếc dĩa chứa chất bột màu trắng được luân chuyển cho các tiếp viên thay nhau hít. Khoảng 30 phút sau, Tình "cụt" và nhóm tiếp viên bắt đầu "phê", ôm nhau lắc lư trong tiếng nhạc chát chúa. "Phê quá anh ơi!", tiếp viên ngồi cạnh Tình "cụt" thều thào.

Sau màn "bay lắc", các tiếp viên lên sân khấu trước màn hình tivi múa sexy, cởi áo để lộ vùng ngực trần đãi khách. Màn múa sexy khoảng 5 phút, các cô gái xuống ngồi trên đùi khách tiếp tục uốn lượn, sờ soạng và mơn trớn các vùng nhạy cảm. Theo "luật bất thành văn", sau một màn múa sexy, khách phải "boa" ít nhất cho mỗi tiếp viên 500.000 đồng. Cứ thế, thỉnh thoảng các tiếp viên lại rủ nhau đứng trước mặt khách "tự sướng" rồi xin xỏ: "Boa em đi anh!".

Trời dần về sáng, tiếng nhạc vẫn đinh tai nhức óc, lấy lý do thấm mệt, chúng tôi nói về thì một tiếp viên năn nỉ: "Chơi chút nữa đi mấy anh. Đang phê giữa chừng, bỏ về bọn em sẽ bị "đứt gánh" (bị ngáo - PV)".

Nam nhân viên trực bên ngoài thỉnh thoảng mở cửa phòng quan sát và điều các tiếp viên "chạy bàn". Một tiếp viên cho hay nhà hàng Sunlight có khoảng 250 tiếp viên trẻ đẹp được tuyển chọn phục vụ khách. Các tiếp viên đều được "đào tạo" múa sexy, "bay lắc"... khi khách có nhu cầu. Thậm chí một số tiếp viên chuyên nghiệp còn được quản lý đồng ý bán dâm cho khách với giá "khủng".

Gặp lại "người cũ" ở Sunlight Theo tài liệu phóng viên thu thập được, từ năm 2015 đến 2018, giấy phép hoạt động đối với nhà hàng 9A Tôn Thất Tùng, quận 1, TP. HCM do người đàn ông có tên Phan Văn Khỏe và Trần Quốc Đạt (27 tuổi) đứng tên. Sau mỗi lần kiểm tra, giấy phép chỉ điều chỉnh hoặc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh và vẫn mang thương hiệu nhà hàng D.max. Tháng 5-2018, sau khi loạt bài Báo Người Lao Động đăng tải, bảng tên D.max được tháo xuống thay vào đó là Công Ty TNHH MTV Nhà hàng Sunlight. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi thì khẳng định của Tình "cụt": "Nhà hàng D.max đổi tên thành Sunlight nhưng thực tế là một chủ đấy các ông ơi!", không phải là không có cơ sở khi qua nhiều lần thâm nhập, chúng tôi thấy các quản lý nhà hàng Sunlight đa phần là... người cũ. Trong đó, người đầu tiên phải kể đến là quản lý tên Tr.

(Còn tiếp)