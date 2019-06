Bí mật ẩn trong vẻ đẹp không tuổi của người đẹp Châu Hải My và Việt Trinh

Diễn viên Châu Hải My và diễn viên Việt Trinh là hai trong số những người đẹp như thế. Một Hong Kong, một Việt Nam, họ đều đã thành danh trên màn ảnh suốt hai, ba thập kỉ, và khán giả vẫn thấy dung nhan họ không khác mấy thời mới vào làng giải trí. Nhưng liệu gọi họ là "người đẹp không tuổi" thì có chính xác không?

Thần sắc tươi sáng, trẻ đẹp ở tuổi 53, Châu Hải My vui vẻ chia sẻ câu chuyện nhan sắc với khán giả Việt Nam

Trong buổi toạ đàm cùng nhiều người đẹp Việt trên "Chuyến bay sắc đẹp" phát động cho chiến dịch "Sắc đẹp hành động" do Hệ thống Thẩm mỹ viện Ngọc Dung tổ chức, Châu Hải My chia sẻ thẳng thắn chuyện làm đẹp của mình. Cô không nghĩ danh xưng "giai nhân không tuổi" là đúng, vì có ai mà chẳng già đi. Hiểu quy luật tự nhiên đó nên minh tinh Hong Kong đón nhận tuổi tác một cách bình thản, không lo âu. Với Châu Hải My, tuổi tác chỉ là một con số, nó không quyết định nhan sắc. Mỗi nếp nhăn trên mặt trên khuôn mặt càng giúp cô thêm trải nghiệm, làm phong phú thêm nội tâm, nhờ đó mà cô đóng phim có hồn hơn.

Tuổi tác mang đến cho phụ nữ nhiều vốn sống, bài học quý giá, giúp họ hiểu đời, hiểu người, hiểu bản thân mình hơn. Nhà văn – nhà hoạt động nữ quyền người Mỹ Betty Friedan từng nói: "Già đi không phải là đánh mất tuổi trẻ mà mở ra một giai đoạn mới đầy cơ hội và sức mạnh". Người phụ nữ trưởng thành luôn biết mình muốn gì và chẳng ngại ngần hành động để đạt mục tiêu. Bỏ ngoài tai mọi điều ong tiếng ve, họ chủ động, quyết tâm làm đẹp để sở hữu vẻ ngoài mong muốn.

Châu Hải My đã chăm sóc sắc đẹp từ tuổi 20 và luôn chăm chỉ dưỡng da, tẩy trang, ăn uống lành mạnh, vận động thường xuyên… Cô giữ tâm trạng thoải mái, vui vẻ, theo đuổi lối sống tích cực, năng động, không ngừng làm mới mình. Chăm sóc sức khoẻ và nhan sắc đã trở thành thói quen trong lịch trình hàng ngày của minh tinh Hương Cảng, đến nỗi cô nghĩ chắc ai cũng thế nên khá ngạc nhiên khi nhiều người hỏi cô bí quyết làm đẹp.

"Người đẹp Tây đô" Việt Trinh thì thời trẻ rất ngại đến thẩm mỹ viện, vì cô sợ khán giả cho rằng mình "làm này làm nọ" mới xinh đẹp được như vậy. Nhưng đến tuổi 30, nhận ra dấu hiệu lão hoá, Việt Trinh mới "giật mình" quyết tâm làm đẹp. Không còn để tâm người khác nghĩ gì, Việt Trinh tích cực chăm sóc để vẻ ngoài luôn rạng rỡ, thần sắc tươi sáng mỗi khi xuất hiện. Đó cũng là cách cô tỏ lòng tôn trọng khán giả.

Việt Trinh đã bước qua những ngại ngần để tích cực làm đẹp, giữ vẻ tươi trẻ ở tuổi tứ tuần

Việt Trinh thường ăn những món rất đơn giản, dân dã trồng trong vườn nhà: khoai, chuối, đậu bắp, bắp… vì chúng tốt xương khớp, da. Từ lâu, nữ diễn viên – đạo diễn ăn chay trường, ngủ sớm và dậy sớm, chủ động vận động và chăm chút nhan sắc kỹ lưỡng.

Nhà văn Pháp Jules Renard từng đúc kết: "Bạn bao nhiêu tuổi không quan trọng, quan trọng là bạn già đi như thế nào". Châu Hải My và Việt Trinh đã "già đi" theo cách tích cực nhất, họ chăm sóc tốt cho bản thân để giữ gìn sức khoẻ, vẻ đẹp, sống lạc quan, không ngừng làm mới mình, đóng góp cho xã hội.

Từ thôi nôi trở đi, ai cũng "có tuổi" cả. Mỗi năm thêm một tuổi, không ai nằm ngoài quy luật lão hoá. Châu Hải My và Việt Trinh cũng vậy. Nhưng họ "có tuổi" chứ không già. Họ duy trì vẻ ngoài tươi tắn, thần thái rạng ngời, và nhất là tinh thần trẻ trung, tràn đầy năng lượng hành động. Dù 46, 53 hay hơn nữa, họ vẫn sở hữu tuổi trẻ tuyệt vời, cùng những trải nghiệm quý giá, sự khôn ngoan mà chỉ ai sống nhiều, sống sâu mới có.

Vẻ thanh tân của thiếu nữ mới lớn là món quà may mắn trời ban. Còn nét đẹp mặn mà ở tuổi trung niên là kết tinh của nỗ lực chăm chút, hành động hiệu quả, kỷ luật bản thân, bản lĩnh và trí tuệ của người phụ nữ đã "chín muồi" về mọi mặt. Nét đẹp ấy lại càng đáng quý, đáng kính nể.

Thế nên tuổi tác không phải là kẻ thù của sắc đẹp, mà ngược lại, nó càng chắp cánh cho nhan sắc thăng hoa, nếu nữ chủ nhân biết yêu bản thân và hành động để sở hữu những gì xứng đáng với mình. Đó cũng chính là thông điệp đầy cảm hứng mà không chỉ Châu Hải My hay Việt Trinh, nhiều sao Việt khác như Trác Thúy Miêu, Hương Giang hay Hoàng Thùy cũng hưởng ứng, chia sẻ đến gần 100 hành khách trên "chuyến bay nhan sắc" mang số hiệu đặc biệt "Sắc đẹp hành động" do Hệ thống TMV Ngọc Dung tổ chức.