Tham gia Trời sinh một cặp, Yaya Trương Nhi tự tin tuyên bố: "Có ai đầu tư được như tôi?"

Yaya Trương Nhi vừa có phần trình diễn nhận nhiều nhiều ý kiến trái chiều từ phía BGK khi vừa hát, rap, chơi DJ trong tập 7 "Trời sinh một cặp" mùa 3.

Tập 7 "Trời sinh một cặp" mùa 3, với chủ đề Mash up – Liên khúc, có lẽ là đêm thi chứng kiến sự tranh luận sôi nổi nhất từ phía bộ ba BGK. Đến với đêm thi này, Yaya Trương Nhi lựa chọn bản Mash up: Call Me Yaya - Word Up.



Yaya Trương Nhi khẳng định: "Dừng chân tại Trời sinh một cặp, Yaya Trương Nhi không có gì tiếc nuối. Bởi lẽ mình đã làm hết mình, chơi hết mình và đầu tư cũng hết mình. Có thể nói, tôi out khỏi Trời sinh một cặp, nhưng thử xem ai đầu tư như tôi khi tham dự cuộc thi?".

Mở đầu đêm trình diễn, Yaya Trương Nhi của team Đinh Hương đã tung ngay vũ khí bí mật của mình bản rap "Call Me Yaya" do chính cô sáng tác với những ca từ mạnh mẽ, cuốn hút, thể hiện đúng tinh thần của Yaya Trương Nhi để gửi đến giám khảo Huy Tuấn và khán giả: "Tôi hát không hay, rap nghe cũng tạm nhưng không phải là bình hoa di động".

Yaya Trương Nhi cho biết: "Lần đầu thử thể hiện DJ trên sân khấu, cũng như tự viết lời rap riêng cho phần mashup của mình, kết hợp cùng hit Đinh Hương, Yaya muốn mang lại mỗi phần thi của mình những sắc màu vượt trội. Yaya muốn khẳng định bản thân, và được ca sĩ Thu Phương khen ngợi.

Yaya còn nhớ ngay từ đầu chị Thu Phương đã nhận xét Yaya là nghệ sỹ đa năng, đến tập này Yaya càng muốn khẳng định điều đó cho con đường đam mê ca hát của mình. Đặc biệt, mang lại cái nhìn khác cho khán giả thấy sự nỗ lực của bản thân, không thi thì thôi, thi là phải thi cho tới.

Và dù bị anh Huy Tuấn không đồng tình vì sự thay đổi hình ảnh bản thân trên sân khấu, Yaya vẫn muốn khẳng định cho khán giả hiểu rằng, Yaya đến với Chương trình vì sự toả sáng bản thân, chứ không phải vì giải thưởng".

Được biết, Yaya Trương Nhi gặp rất nhiều khó khăn khi tham gia Trời sinh một cặp vì chỉ có thời gian ngắn để chuẩn bị. Bên cạnh đó, cô phải cân đối nhiều việc cùng lúc: tập với huấn luyện viên, tập một mình và chạy show những hợp đồng đã ký kết.

Tuy nhiên, những lời động viên, khen ngợi của các giám khảo và huấn luyện viên qua mỗi vòng thi chính là động lực để cô cố gắng nhiều hơn. Nữ diễn viên quyết tâm đầu tư lớn khi lấn sân ca hát bằng cuộc thi Trời sinh một cặp.

Yaya Trương Nhi cho biết, phần dàn dựng sân khấu đều do cô lên ý tưởng: "Nhiều lúc, tôi phải chi số tiền nhiều hơn mức cho phép cho các tiết mục của mình". Chấp nhận đầu tư cho cuộc chơi này, Yaya Trương Nhi không màng đến chuyện lỗ, lãi, hay giải thưởng: "Đã đầu tư cho bản thân thì không bao giờ sợ lỗ. Tôi cũng không có khái niệm lỗ - lãi bất kỳ cuộc thi nào cũng mà chỉ mong những nỗ lực của bản thân sẽ được mọi người công nhận xứng đáng". Nữ diễn viên không để tâm nhiều đến chuyện tiền bạc, miễn là có cảm giác hãnh diện với sản phẩm do mình làm ra và nhận được sự trân quý từ khán giả.