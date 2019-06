Bị hot blogger Vũ Dino tố lấy trộm điện thoại, BE Car cắt hợp đồng, tài xế taxi tự đặt 100 chuyến xe ảo để trả thù?

Như đã đưa tin trước đó, blogger Vũ Dino đã lên trang cá nhân chia sẻ về câu chuyện để quên chiếc IPhone XS MAX của bạn (blogger Giang Ơi) trên taxi của BE Car. Sau nhiều ngày truy lùng, Vũ Dino khẳng định người tài xế lái xe tên T.H. đã nổi lòng tham và lấy chiếc điện thoại mà mình để quên trên xe rồi đem bán cho một cửa hàng điện thoại trên đường Đinh Tiên Hoàng (Quận Bình Thạnh, TP.HCM). Vũ Dino đã đến đây xin chuộc điện thoại nhưng bất thành.

Blogger Vũ Dino và Giang Ơi, nạn nhân của vụ mất điện thoại "ly kỳ".

Sự việc càng cao trào hơn khi sau đó BE Car sắp xếp một cuộc gặp giữa 3 bên. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Vũ Dino, tài xế T.H. đã tháo chạy. Sau đó, được phía BE Car thuyết phục, T.H. quay vào phòng nói chuyện nhưng đeo khẩu trang và lấy 1 tay che mặt. Anh này cũng đưa ra những lý lẽ cùn, loanh quanh nói rằng anh ta không biết, không lấy chiếc điện thoại. Về phía BE Car, hãng taxi công nghệ này cũng đã cắt hợp đồng với T.H.

Biết rằng việc tìm lại được chiếc điện thoại là rất khó nên Vũ Dino cũng đã dần buông xuôi. Anh làm vlog để đưa ra những lời cảnh tỉnh cho mọi người, nên cẩn thận hơn trong việc giữ gìn đồ đạc của mình. Đồng thời, Vũ Dino cũng muốn cảnh báo cho các hãng taxi công nghệ khác nên chú ý hơn về việc tuyển lái xe và kiểm soát thông tin tài xế.

Tài xế T.H. tháo chạy khi gặp Vũ Dino, khi đồng ý vào nói chuyện thì đeo khẩu trang, che mặt.

Thế nhưng, Vũ Dino không ngờ câu chuyện của mình đã tiếp tục có những diễn biến khác theo hướng xấu. Cụ thể, sau cuộc gặp ba bên, anh T.H. đã viết một bài đăng lên nhóm kín dành cho cộng đồng tài xế lái xe công nghệ kể kể tội Vũ Dino và cho rằng mình là một nạn nhân của những kẻ muốn kiếm chuyện, câu like.

T.H. khẳng định Vũ Dino và Giang Ơi không làm rơi điện thoại trên xe mình đồng thời lý sự: "Cái điện thoại của nó rớt ở đâu hay có rớt hay không hay thế nào đó em không quan tâm. Của mày không giữ, tao đâu có bóp cổ mày lấy đâu và mày rớt đâu là chuyện của mày".

Tài xế T.H. đăng bài trên Facebook, phủ nhận việc Vũ Dino và Giang Ơi làm rơi điện thoại trên xe của mình.

Không chỉ có vậy, Vũ Dino còn cho biết, T.H. đã dọa ném mắm tôm vào nhà của bạn mình và đặt xe ảo trên hệ thống BE Car: "Tài xế này cũng dùng các tài khoản khác nhau của BE, đặt xe ở khu vực trung tâm Quận 1 và nói tài xế gọi điện thoại cho trợ lý của mình. Chỉ trong 1 buổi sáng, bạn trợ lý của mình nhận được khoảng 100 cú điện thoại từ các tài xế bị đặt xe ảo. Việc này nhằm vào việc trả thù BE (vì đã cắt hợp đồng với anh ta) và mình.



Mình thấy các tài xế BE gọi cho mình đều rất bực mình vì họ cũng chỉ làm công ăn lương nhưng cũng bị phá, lái xe đi vòng vòng để đón 1 cuốc xe không có thực. Mình cảnh báo đến tài xế T.H. nếu không dừng việc này lại, mình sẽ làm việc tiếp tục với cơ quan điều tra, và public số điện thoại lên đây cũng như các diễn đàn để cho cư dân mạng xử lý".

Vũ Dino bức xúc vì những việc làm đi quá giới hạn của tài xế T.H.

Sáng 11/6, Vũ Dino cũng cho biết bài đăng từ hôm qua của anh trên Facebook đã bị report một cách vô lý. Hiện tại sự việc vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.