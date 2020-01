Bị chặn đánh vì từ chối rượu mời, nam thanh niên 18 tuổi dùng dao đâm 2 người tử vong, 1 người nguy kịch

Ngày 3/1, công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Xuân Ngọc (18 tuổi, trú xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo điều tra, tối 16/12 Ngọc cùng mấy người bạn đi uống rượu ốc tại một quán ở xã Diễn Thọ (huyện Diễn Châu). Tại đây, nhóm của Ngọc gặp một nhóm khác gồm Cao Thái Dương (22 tuổi, trú xóm 8, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu); Lê Văn Anh (19 tuổi) và Cao Văn Chuyên (26 tuổi, cùng trú tại xóm 4 xã Diễn An, huyện Diễn Châu).

Đối tượng Ngọc tại cơ quan điều tra.

Nhóm của Dương sau đó mời nhóm Ngọc uống rượu nhưng vì không quen biết nên Ngọc đã từ chối. Bực tức vì bị từ chối rượu mời, khi thấy nhóm của Ngọc ra về, nhóm của Dương đã chạy xe máy đuổi theo và chặn đánh.

Khi nhóm của Dương lao vào đánh Ngọc thì bị thanh niên này rút dao thủ sẵn đâm liên tiếp khiến Dương và Anh tử vong. Chuyên bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân Chuyên được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Ngọc đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến tối 17/12, biết không thể thoát tội, Ngọc đã đến cơ quan chức năng đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng Ngọc ra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.