Beauty blogger Rư chốt hạ 5 sản phẩm trị mụn giá bình dân tốt nhất năm 2019 giúp da bạn “xịn” hơn khi lễ Tết đến gần

Để giải quyết mụn không phải chỉ dùng kem bôi lên là xong chuyện, bạn cũng cần dưỡng da kĩ càng và kết hợp thêm nhiều sản phẩm trị mụn khác để có tác dụng "ok lah" hơn. Chính vì thế, chai toner giảm mụn thần thánh mà giới skincare ngợi ca bao lâu là Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle được Rư liệt kê trong danh sách này. Ấn tượng của cô về "em nó" là mùi tràm trà thư giãn, hợp với những làn da bị mụn ẩn, lỗ chân lông to. Ngoài ra, toner đình đám của Hàn còn dễ chịu trên cả da khô lẫn da dầu, giúp da mềm mịn, không bị khô căng.