5 bộ sản phẩm đánh bay nỗi lo về mụn, phù hợp với các nàng ngại chăm da lỉnh kỉnh

Mụn luôn khiến chúng ta mất tự tin khi giao tiếp, giảm đi đáng kể vẻ tươi trẻ hồng hào của phần lớn chị em. Việc sử dụng một bộ kit trị mụn giúp chúng ta không phải mất công lựa chọn từng sản phẩm để đem lại hiệu quả tối ưu nhất cho làn da của mình. "Một bộ kit được nghiên cứu một cách kĩ lưỡng lượng hoạt chất được kiểm soát và cân bằng với nhau" - bác sĩ da liễu đồng sáng lập LM Medical NYC Morgan Rabach chia sẻ.

1. Clinique Acne Solutions Fix It Kit (giá khoảng 650.000 VNĐ)

Bộ Clinique Acne Solutions Fix It Kit cực hoàn hảo cho các cô nàng có lỗ chân lông to và da dầu. Bộ đôi trị mụn: Acne Solutions Cleansing Foam và Acne Solutions Clinical Clearing Gel sẽ "dập tan" mụn bằng axit saliyclic, giúp kiểm soát bã nhờn, sáng sắc tố da và tẩy da chết một cách hiệu quả. Bên cạnh đó còn có Dramatically Different Moisturizing Gel, bộ kit hứa hẹn sẽ làm sạch bụi bẩn, thông thoáng lỗ chân lông, tiết chế dầu thừa mà da vẫn căng mịn, tràn đầy sức sống.

2. Honest Beauty Clearing Acne Regimen Kit (giá khoảng 580.000 VNĐ)

Bộ sản phẩm kỳ diệu này được tạo thành từ bộ ba sản phẩm: Clear Cleanser với axit salicylic, Serum ban đêm với retinol, và kem dưỡng ẩm làm dịu da hàng ngày. Chế độ chăm sóc da ba bước này giúp tăng cường làn da trắng sáng, đánh mụn và giảm thiểu nếp nhăn đáng kể. Theo thương hiệu, bạn sẽ nhận thấy hiệu quả rõ rệt chỉ trong 4 tuần.

3. Patchology Breakout Box (giá khoảng 465.000 VNĐ)

Bộ Patchology này có thể không phải là một chế độ trị mụn đầy đủ, nhưng sẽ là một điều không thể thiếu cho những nốt mụn mọc lên bất ngờ và cứng đầu nhất. Với 3 miếng lột mụn mũi, 24 miếng dán mụn chứa hydrocoloid và 24 miếng dán mụn chứa axit salicylic, không có mụn đầu đen, mụn đầu trắng hay những đốm mụn nào có thể "ngự trị" trên mặt bạn.

4. Acne Free 24 Hour Acne Clearing System (giá khoảng 465.000 VNĐ)

Với giá cả phải chăng, bộ kit này có được những điều cơ bản tốt nhất. Cả Oil Free Cleanser và Oil Free Acne Lotion đều chứa ceramides và benzoyl peroxide. "Benzoyl peroxide là tiêu chuẩn vàng cho mụn trứng cá vì nó có đặc tính chống vi khuẩn mạnh". Trong khi đó, Witch Hazel Mattifying Toner được bổ sung axit glycolic, tăng hiệu quả đáng kể trong việc thúc đẩy tái tạo da, loại bỏ da chết và dầu thừa, đem đến làn da khỏe mạnh và rạng ngời.

5. Clean & Clear Essentials Skin Care Routine (giá khoảng 280.000 VNĐ)

Bộ sản phẩm này hoàn toàn phù hợp với các nốt mụn nhẹ hoặc trung bình, nhờ bộ 3 lành tính nhưng lại trị mụn đáng gờm: Sữa rửa mặt không chứa dầu, toner chứa axit salicylic và kem dưỡng ẩm không gây dị ứng. Sữa rửa mặt tạo bọt hứa hẹn loại bỏ sạch sẽ dầu thừa cũng như lớp trang điểm, trong khi đó toner Deep Cleansing Astringent và kem dưỡng ẩm and Dual Action Moisturizer đảm bảo axit salicylic thấm sâu vào da mà không gây khô da quá mức, tránh việc kích ứng ửng đỏ.

