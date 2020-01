Bé 18 tháng tuổi mắc bệnh sùi mào gà vì một sai lầm của bố, nhiều gia đình có con nhỏ cũng đang mắc phải

Bệnh sùi mào gà là một căn bệnh lây truyền qua đường tình dục, tưởng chừng chỉ xuất hiện ở người lớn. Thế nhưng mới đây thông qua báo chí, bệnh viện Da liệu TP. HCM cho biết tiếp nhận 1 bé trai 18 tháng tuổi (quận 7, TP.HCM) đến khám, trong tình trạng vùng mông xuất hiện các nốt sần. Qua khám bệnh và xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bé mắc bệnh sùi mào gà.

Bé trai 18 tháng tuổi mắc bệnh sùi mào gà. (Hình minh họa).

Nguyên nhân được xác định là do bố em bé này cũng đã từng mắc bệnh, tuy nhiên trong lúc vệ sinh cho con không cẩn thận đã khiến bé bị lây.



Thực tế, đây không phải là một trường hợp hi hữu bởi theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thơ - Phó Khoa Lâm sàng 3 - BV Da liễu TP HCM, số trẻ bị bệnh lây truyền qua đường tình dục ngày càng tăng. Thống kê tại BV Da liễu TP.HCM cho thấy 11 tháng đầu năm 2019, BV đã điều trị 146 trường hợp trẻ bị bệnh lây truyền qua đường tình dục.

2 mẹ con cùng mắc sùi mào gà vì sở thích dung chung món đồ quen thuộc

Trước đây, bác sĩ Trần Bảo Nhân, một bác sĩ sản phụ khoa nổi tiếng của Đài Loan chia sẻ về trường hợp bệnh đặc biệt mà ông từng tiếp nhận. Có một người phụ nữ từng đến khám khi cảm thấy "vùng kín" khó chịu, gần hậu môn còn có 5 khối cục lạ. Bác sĩ Trần đã thăm khám và chẩn đoán đó là mụn cóc sinh dục hay còn gọi là bệnh sùi mào gà.

Bác sĩ Trần đã đưa ra phương án điều trị cho bệnh nhân nữ trên. Tuy nhiên, vài ngày sau bệnh nhân quay trở lại bệnh viện và dẫn theo con gái 4 tuổi, có cùng triệu chứng và mắc bệnh giống như mẹ.

Tìm hiểu nguyên nhân, bác sĩ biết được người mẹ thường dùng chung khăn tắm tại nhà tắm công cộng, sau đó khi về nhà tiếp tục dùng chung khăn với con, kết quả là khiến con gái lây bệnh xã hội lúc nào không hay.

Phải làm sao để tránh lây truyền bệnh tình dục cho trẻ nhỏ?

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thơ cho biết, nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ mắc bệnh tình dục là do lây từ bố mẹ, do bị lạm dụng tình dục hoặc là do tình dục tự nguyện…

Những trẻ quan hệ tình dục quá sớm, chưa hiểu biết hết về an toàn khi quan hệ tình dục, bảo vệ sức khỏe sinh sản nên dễ bị lây nhiễm các bệnh lậu, giang mai,…

Theo bác sĩ để tránh lây truyền bệnh tình dục cho trẻ nhỏ, phụ huynh cần lưu ý một số điều sau:

- Phụ nữ đã lên kế hoạch có thai cần đi khám sức khỏe để phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa. Khi mang thai, chị em nên đi khám định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và xử trí kịp thời.

- Khi vệ sinh cho con nhỏ, phụ huynh cần vệ sinh tay sạch sẽ để tránh việc vô tình lây truyền virus cho bé. Hãy dạy cho con biết cách giữ khoảng cách với người lạ, không được để người lạ chạm vào cơ thể mình.



Theo các chuyên gia, phụ huynh cũng nên tránh dùng chung một số đồ vật sau với con để tránh lây nhiễm bệnh tật: Đồ lót, bàn chải đắng răng, nhíp, dao cạo râu, cọ, mút tán trang điểm…