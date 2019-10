Bật mí ý nghĩa hoa sen trên chiếc nệm cao cấp Simmons Beautyrest Lotus

Hình ảnh hoa sen gắn liền với người Việt



Trong văn hóa Việt Nam, hình ảnh hoa sen trong tâm trí người Việt không chỉ là đóa hoa đẹp thông thường mà còn là loài hoa thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ, ý chí kiên cường, "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" biểu trưng cho tinh thần dân tộc Việt Nam. Hình ảnh bông sen đẹp và đáng tự hào đó được khắc họa qua từng thương hiệu lớn từ logo của Vietnam Airline, đến tòa tháp Bitexco cũng lấy hình ảnh hoa sen cho kiến trúc độc đáo của mình và sắp tới đây là sân bay quốc tế Long Thành đưa hình ảnh quốc hoa gần hơn với các bạn năm châu.

Thấu hiểu được sự trân quý của người Việt dành cho hoa sen, Simmons hợp tác cùng RitaVõ cho ra mắt dòng nệm Simmons Beautyrest Lotus nhằm thể hiện sự tôn trọng thấu hiểu của nhãn hàng với người tiêu dùng cũng như đưa hình ảnh hoa sen vươn xa thế giới.

Hoa sen được chọn làm biểu tượng cho bộ sưu tập Simmons Beautyrest Lotus

Chủ tịch công ty RitaVõ và đại diện Simmons tại châu Á đã chia sẻ rằng: Sen - một loài hoa vô cùng đặc biệt với hương thơm thanh khiết được chọn là biểu tượng cho sự an lành hạnh phúc. Từ cảm hứng này, Simmons cùng nhà phân phối RitaVõ đã đưa hoạ tiết hoa sen trở thành biểu tượng đại diện cho bộ sưu tập mới cùng với hy vọng khách hàng khi sử dụng chiếc nệm này sẽ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn chính vì thế dòng sản phẩm Simmons Beautyrest Lotus ra đời

Trong tình yêu, hoa sen có vẻ đẹp thuần khiết biểu tượng cho tình yêu trong sáng, sự ân ái, hòa hợp giữa hai vợ chồng. Chồng và vợ giúp đỡ cùng nhau vươn lên như đài và hoa cùng nhau phát triển. Hạt sen biểu trưng cho hình ảnh con cháu đầy đàn. Các nhà phong thủy còn cho rằng vật dụng trong gia đình có biểu tượng hoa sen sẽ đem lại nhiều may mắn, tài lộc, công danh cũng như điều hòa tâm trạng. Vì vậy dòng nệm Simmons Beautyrest Lotus điêu khắc hình ảnh hoa sen ra đời với mong muốn đó không chỉ là biểu tượng đặc trưng mà còn đem lại may mắn, hạnh phúc và an lành đến với gia chủ.

Hai dòng nệm mới đặc trưng mang tên Beautyrest Lotus Bloom và Beautyrest Lotus Elegance ngoài mang ý nghĩ thiêng liêng của hoa sen còn mang nhiều tính năng vượt trội như được tích hợp các ion âm có lợi cho sức khỏe, cân bằng ion dương trong môi trường tiếp xúc hằng ngày giúp tuần hoàn máu, giảm thiểu stress, chống lão hóa mang đến giấc ngủ hoàn hảo và khỏe khoắn khi thức dậy. Chuỗi phân tử ion âm được chứng nhận bởi Hiệp hội Japan Cotton Spinning Association và kiểm chứng chất lượng tại SETSCO Services Pte Ltd, Singapore đã cho ra kết quả kiểm tra chứng minh các sợi này chứa hàm lượng cac- bon và oxi cao.

Cấu trúc nệm là sự kết hợp hoàn hảo giữa cao su và mút hoạt tính, quá trình kết dính được thực hiện mà không cần dùng bất kỳ loại keo nào giúp mang lại cảm giác độc đáo và xuyên xuốt tạo được sự lưu thông khí, duy trì cảm giác mát mẻ suốt đêm.

Hơn thế nữa nệm Simmons còn có những cải tiến riêng biệt cho từng loại nệm không chỉ cải thiện được giấc ngủ mà còn tránh xa được các bệnh về da do vi khuẩn gây ra. Đối với Beautyrest Lotus Elegance, Simmons bổ sung thêm lớp chống dị ứng với chất liệu từ sợi Filcare có tác dụng loại đi các bụi bẩn, vi khuẩn, giảm thiểu sự phát triển và sinh sản của chúng trên nệm, còn về Beautyrest Lotus Bloom, sợi dưỡng ẩm được thêm vào nhằm sản sinh và hấp thụ duy trì độ ẩm, tạo bề mặt nệm thoáng mát, êm dịu cho da.

Sự kết hợp giữa những giá trị truyền thống Việt Nam cùng sự cải tiến không ngừng đến từ dòng nệm hàng đầu Simmons đã làm nên dòng nệm Simmons Beautyrest Lotus đầy đặc trưng.

Nhân dịp ra mắt, RitaVõ mang đến chương trình khuyến mãi đặc biệt – tiết kiệm đến 27% trên giá niêm yết dành cho khách hàng muốn sở hữu nệm Simmons Beautyrest Lotus. Chương trình được áp dụng tại các trung tâm RitaVõ Pro trên toàn quốc. Tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại website: www.pro.ritavo.com. Hotline: 18001246.