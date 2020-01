Bắt đối tượng nghi cướp, hiếp dâm người phụ nữ trong nhà vệ sinh Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương

Đến ngày 5/1, cơ quan chức năng thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã bắt được đối tượng K.V.L. (SN 1996, quê Hậu Giang). L. là nghi phạm trong vụ việc một người phụ nữ tố bị cướp điện thoại và hiếp dâm ngay tại nhà vệ sinh Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương.

Trước đó vào khoảng 22h tối 3/1, chị T.T.S (35 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá) chạy từ nhà vệ sinh nữ của Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương (khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) ra ngoài la hét và tìm đến bảo vệ.

Khai với bảo vệ, chị S. nói bị một người đàn ông kề dao vào cổ hăm doạ phải đưa hết tài sản. Sau khi người phụ nữ đưa cho đối tượng chiếc điện thoại, đối tượng trên không dừng lại mà tiếp tục khống chế hiếp dâm nạn nhân.

Đối tượng K.V.L. tại cơ quan điều tra.

Vì thấy đối tượng có hung khí nên chị S. không dám phản kháng. Mãi đến khi gã đàn ông rời khỏi hiện trường thì người phụ nữ mới dám cầu cứu.

Ngay khi nhận tin báo, công an địa phương đã đến hiện trường phong toả, tung lực lượng truy bắt đối tượng. Nạn nhân cũng được đưa đến cơ quan pháp y để khám nghiệm vùng kín.

Sau chưa đầy 20 giờ xảy ra sự việc, Công an phường An Phú phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TX. Thuận An truy bắt được đối tượng L..