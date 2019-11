Bảo Thy hội ngộ người bạn thân 10 năm Vương Khang trong ngày lên xe hoa về nhà chồng

Trong lễ cưới tại nhà thờ của Bảo Thy sáng nay, có hai người bạn thân thiết của giọng ca "Công chúa bong bóng" đến dự là Vương Khang và Mon Quân Phạm. Chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ đôi bạn thân Vương Khang và Bảo Thy từng "làm mưa làm gió" một thời trên sàn "Audition".

Ở thời điểm đầu những năm 2000, Vương Khang và Bảo Thy là cặp đôi đình đám với trò chơi nhảy Audition, đặc biệt là khi cả hai cùng phát hành ca khúc "Please tell me why". Ca khúc này từng gây bão trong cộng đồng giới trẻ khi được Bảo Thy trình bày trong cuộc thi Miss Audition năm 2006. Đây cũng chính là cơ duyên đưa tên tuổi của "Công chúa bong bóng" Bảo Thy đến gần hơn với công chúng và theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Sau hơn 10 năm, Vương Khang và Bảo Thy vẫn là những người bạn thân thiết trong cuộc sống, ủng hộ nhau hết mình trên con đường sự nghiệp. Chính vì vậy trong ngày Bảo Thy đi lấy chồng, Vương Khang không thể vắng mặt. Anh đến nhà cô dâu từ sớm và cùng xuất hiện bên cạnh Bảo Thy trong giây phút thiêng liêng nhất cuộc đời của người bạn thân.