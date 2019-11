Bảo hiểm nhân thọ - Hơn cả một giải pháp bảo vệ tài chính

Thật ra, tính nhân văn của giải pháp tài chính này còn được thể hiện ở sự chủ động đồng hành cùng khách hàng qua nhiều giai đoạn cuộc sống, nhất là khi các kế hoạch tương lai của họ lệch khỏi dự định ban đầu. Đây là điều mà ngoài bảo hiểm nhân thọ ra, chúng ta khó có thể tìm thấy ở những dịch vụ tài chính khác.

Câu chuyện tình người sau hợp đồng bảo hiểm

Tháng 7/2019, bà Đặng Thị Bé (67 tuổi, Đồng Tháp) - chủ một lò nem có tiếng tại thành phố Sa Đéc - được Prudential chi trả quyền lợi tiền mặt lên đến hơn 3,3 tỷ đồng khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, bên cạnh các quyền lợi khác của sản phẩm Phú-Đăng Khoa Thành Tài sẽ được chi trả trong tương lai. Là khách hàng đặt niềm tin vào bảo hiểm nhân thọ suốt 20 năm qua, khi ký kết hợp đồng, bà Bé chỉ mong có thể bảo vệ mọi thành viên trong nhà thật tốt và các con sẽ có một khoản tích lũy cho tương lai, chứ không để tâm đến chuyện mình sẽ nhận được quyền lợi chi trả lúc rủi ro ập đến.

Tuy nhiên, sự cố xảy ra đã khiến bà Bé mất đi người con trai yêu quý. Trong tình cảnh này, bà không chỉ được người thân ủi an, san sẻ nỗi đau mà còn nhận được sự quan tâm chân thành từ chị Trần Thị Tài - Tư vấn viên Bảo hiểm Prudential, Văn phòng Tổng đại lý Cao Lãnh, Đồng Tháp. Bà Bé cảm động trước tấm lòng của chị Tài: "Lúc con tôi mất đi, tôi không báo cho tư vấn viên vì trong nhà quýnh quáng quá không ai nhớ đến chuyện đó. Khi cô Tài biết tin thì thường xuyên xuống nhà tôi an ủi. Sự cố trong gia đình xảy ra là điều không ai mong muốn nên khi được quan tâm như vậy tôi cũng thấy bớt buồn. Bên bảo hiểm người ta có cái tình mới xuống an ủi, chia sẻ với gia đình. Cô Tài động viên tôi bớt đau buồn và giữ gìn sức khỏe để còn lo cho con cháu sau này nữa. Lúc đó tôi đau lòng nhưng cũng thấy ấm lòng!".

"Sau này, khi nào hai vợ chồng cô Tài có việc ghé xuống đây cũng đều đến nhà tôi an ủi, hỏi thăm. Cô Tài còn hỗ trợ tôi giải quyết bớt các thủ tục yêu cầu quyền lợi bảo hiểm, hướng dẫn tận tình các đường đi nước bước. Vì vậy tôi thấy chuyện chi trả bảo hiểm cũng dễ dàng hơn", bà Bé kể lại.

Lời cam kết nhân văn cho hiện tại và tương lai

Câu chuyện của bà Bé là một trong số rất nhiều trường hợp khách hàng được tư vấn viên và doanh nghiệp bảo hiểm đồng hành qua mọi thăng trầm, đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn. Tư vấn viên Trần Thị Tài nhớ lại: "Thật sự không có gì bù đắp nổi cảnh mẹ mất con, tôi hiểu điều đó và rất thương chị Bé. Tôi xem mình như người thân của gia đình chị, nên ngoài việc chia sẻ nỗi mất mát tinh thần, tôi còn đến hỗ trợ các thủ tục, giấy tờ sao cho nhanh chóng nhất để Prudential kịp thời đồng hành cùng gia đình chị Bé".

Với các tư vấn viên tận tâm như chị Tài, niềm vui trong chị đơn giản là lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, mong muốn ở khách hàng, từ đó mang lại những giá trị đích thực cho khách hàng để họ hiểu hơn về bảo hiểm nhân thọ và ý nghĩa nhân văn của ngành nghề này. Mỗi niềm vui nho nhỏ từ lời cảm ơn, từ sự công nhận và niềm tin yêu của khách hàng như bà Đặng Thị Bé là động lực để tư vấn viên thêm vững tin và tiếp tục cùng Prudential Việt Nam lan tỏa những giá trị bền vững tới cộng đồng.

20 năm phát triển tại thị trường Việt Nam cũng là 20 năm Prudential thực hiện cam kết lấy khách hàng làm trọng tâm và mang cuộc sống tốt đẹp hơn đến cho người dân. Với cam kết ấy, Prudential đã, đang và sẽ luôn nỗ lực phát huy tính nhân văn của bảo hiểm nhân thọ để trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của hàng triệu gia đình Việt.