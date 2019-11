Bảo hiểm bệnh nan y, giải quyết gánh nặng tài chính cho mỗi gia đình

Có cách nào để quẳng nỗi lo bệnh nan y?

Trong xã hội hiện đại, nhiều phụ nữ vừa giữ thiên chức làm mẹ, nhưng vẫn phải gánh trên vai trách nhiệm trụ cột gia đình. Tình trạng ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn, số ca mắc bệnh ung thư ngày càng gia tăng, những trường hợp đột quỵ khi mới ở độ tuổi 40, hay những vụ tai nạn thương tâm… là thông tin mà chúng ta đọc trên mạng mỗi ngày. Chính những nguồn thông tin này đã gieo vào tâm trí những người mẹ nỗi sợ hãi, lo lắng. Nếu mình gặp bệnh hiểm nghèo hay tai nạn thì lấy đâu ra chi phí chữa trị? Các con sẽ sống thế nào? Tương lai rồi sẽ ra sao?...

Lo lắng về tương lai là điều không tránh khỏi, nhưng hiện tại mới chính là cuộc sống mà chúng ta đang nắm giữ, tận hưởng. Vậy có nên để nỗi lo sợ ám ảnh, lấy đi nụ cười trọn vẹn của hiện tại khi chúng ta luôn có những giải pháp để sống an vui cho hiện tại, mà vẫn chuẩn bị vững chắc cho tương lai?

Là mẹ của hai cô con gái xinh xắn lên 5 và lên 10 tuổi, chị Trà My (36 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Khi đã làm mẹ, ai cũng đều lo sợ nếu không may một ngày kia mình mắc phải bệnh nan y hay tai nạn xảy ra khi các con còn nhỏ. Thuộc tuýp người hành động, nên ngay sau khi bé thứ 2 nhà mình được 2 tuổi, mình đã tham gia một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Chỉ cần mỗi tháng bớt mua một đôi giày mới hay một cây son là đủ số tiền đóng phí. Mình đã không còn lo lắng bởi tương lai cả gia đình đã được bảo vệ với quyền lợi rất lớn".

Còn anh Trung Hiếu (33 tuổi, Trưởng phòng CNTT tại một ngân hàng ở Tp. Hồ Chí Minh) cho rằng: "Thay vì lo lắng cho những điều xảy ra trong tương lai, tốt nhất chúng ta hãy bắt tay vào chuẩn bị phương án dự phòng ngay từ hiện tại. Bảo hiểm nhân thọ chính là giải pháp để chúng ta có thể quẳng gánh lo và an tâm vui sống. Ai cũng có thể mua bảo hiểm bởi chi phí rất nhỏ. Như mình, chỉ cần mỗi ngày bớt một ly cà phê là đã đủ tiền đóng phí bảo hiểm cho ngày đó rồi".

Chọn một giải pháp tài chính hiệu quả

Thị trường tài chính trong nước ngày càng phát triển mang đến nhiều giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu bảo vệ, đầu tư khác nhau của mỗi cá nhân. Nếu chọn được một kế hoạch tài chính cá nhân hiệu quả ở độ tuổi 30 sẽ giúp chúng ta không chỉ sống vui vẻ ở hiện tại, mà còn có thể yên tâm theo đuổi những kế hoạch cho tương lai.

Mới đây, Chubb Life Việt Nam vừa ra mắt hai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung "Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y" và "Kế hoạch Tài chính dành cho gia đình với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y". Bộ đôi sản phẩm này được đánh giá là sẽ bảo vệ toàn diện trước các rủi ro về tai nạn và bệnh nan y, đồng thời còn là giải pháp tiết kiệm an toàn, đầu tư hiệu quả và linh hoạt trong việc thiết lập các kế hoạch tài chính khác nhau.

Đang tìm hiểu sản phẩm vừa ra mắt của Chubb Life, chị Mai Hạnh (27 tuổi, Hà Nội) cho biết, vợ chồng chị dự kiến sẽ tham gia sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho gia đình với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y (lựa chọn A) với mệnh giá sản phẩm 1 tỷ đồng. Theo đó, phí bảo hiểm hàng năm là 35 triệu và anh chị dự định đóng phí trong 20 năm.

"Tính ra, nếu phí bảo hiểm 1 năm là 35 triệu, mỗi tháng hai vợ chồng mình chỉ cần bỏ ra khoảng 2,9 triệu, mỗi ngày chỉ phải bỏ ra gần 100 nghìn đồng. Số tiền này rất nhỏ so với những quyền lợi lớn mà mình cực kỳ ấn tượng", chị Hạnh vui vẻ nói.

Cụ thể, sau khi hợp đồng phát hành, nếu gia đình chị Hạnh có thêm bé thứ hai, bé sẽ được bổ sung vào danh sách Người được Bảo hiểm của hợp đồng, mà phí bảo hiểm vẫn không thay đổi. Trước khi các bé đạt 18 tuổi, nếu chẳng may bé bị mắc bệnh nan y, gia đình sẽ được hỗ trợ 100 triệu/mỗi bé để trang trải chi phí điều trị. Nếu chẳng may chị Hạnh hoặc chồng mắc phải bệnh nan y thì gia đình cũng sẽ an tâm về chi phí điều trị với khoản hỗ trợ 500 triệu đồng từ Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y.

Ngoài ra, Kế hoạch Tài chính dành cho gia đình với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y của Chubb Life còn giúp vợ chồng chị đạt được những mục tiêu tài chính quan trọng, như tương lai du học của con và hưởng thụ tuổi hưu an nhàn. Chẳng hạn như, để chuẩn bị tài chính cho các con đi du học, chị được rút 500 triệu từ giá trị tài khoản hợp đồng; vào năm 75 tuổi, chị sẽ nhận được Quyền lợi Tuổi Vàng với số tiền lên đến 800 triệu đồng và hợp đồng bảo hiểm sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc năm chị đạt 99 tuổi với Quyền lợi Đáo hạn có thể lên đến 25 tỷ đồng.

Rõ ràng với sự đồng hành của bảo hiểm nhân thọ chúng ta không chỉ quẳng gánh lo bệnh tật để vui sống cho hiện tại, mà còn vững vàng với những dự định cho tương lai.