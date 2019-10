Băng móc túi khu Suối Tiên dọa đánh chết phóng viên

Tám thành viên băng móc túi Suối Tiên sa lưới

Thêm hai thành viên băng móc túi Suối Tiên bị khám nhà.

Trưa 22-10, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM hoàn tất công tác khám xét nơi ở của Lê Thanh Châu (quê Cần Thơ, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) và Lê Văn Ngọc (quê Quảng Trị, ngụ quận 7, TP.HCM). Hai người này bị công an làm việc từ trưa 21-10.

Sau khi lấy lời khai ban đầu, gần trưa 22-10, Công an quận Thủ Đức đưa Ngọc về căn nhà ở trên đường Bế Văn Cấm (phường Tân Kiểng, quận 7) để thực hiện lệnh khám xét. Theo ghi nhận, đây là căn nhà cấp bốn, khoảng 50 m2. Tại thời điểm này, một phụ nữ khoảng 50 tuổi dẫn theo một cháu nhỏ khoảng bảy đến tám tuổi chạy về nhà và cho hay là vợ của ông Ngọc.

Khi công an đọc lệnh khám xét thì người phụ nữ bật khóc nức nở rồi chạy vào phòng. Một vài hàng xóm thấy công an tới nhà thì qua hỏi thăm, bàn tán. Việc khám xét diễn ra khoảng 30 phút thì công an rời đi.





Đầu giờ chiều cùng ngày, Công an quận Thủ Đức đưa Lê Thanh Châu đến căn nhà ở đường số 16 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) để thực hiện lệnh khám xét dưới sự chứng kiến của công an, chính quyền địa phương. Đây là căn nhà mà trước đó Châu từng ghé vào sau khi “làm việc” ở trạm xe buýt Suối Tiên . Người phụ nữ sinh sống tại căn nhà cho rằng ông Châu không có đồ đạc gì tại đây.



Sau khoảng 30 phút khám xét, Công an quận Thủ Đức đưa ông Châu trở về trụ sở. Theo một nguồn tin, ông Châu còn có một tên khác, người đàn ông này được cho là có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Trong các clip mà chúng tôi ghi nhận, Châu thực hiện hành vi móc túi, còn Ngọc sẽ chở đi khỏi hiện trường sau khi thực hiện xong hành vi trộm cắp. Nhiều trường hợp chúng tôi ghi nhận Châu còn phối hợp, dàn cảnh cùng Nhân và các thành viên khác trong băng trộm tài sản, đánh người nghĩa hiệp.

Cả hai người này đang bị công an tiếp tục lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra.

Đến cuối giờ chiều 22-10, có tất cả tám thành viên băng móc túi sa lưới. Trong đó công an thực hiện việc khám, bắt với bốn người.

Công an đang mở rộng điều tra, đồng thời kêu gọi các thành viên của băng nhóm này ra đầu thú. Công an cũng thông báo ai là nạn nhân của băng nhóm móc túi khu vực Suối Tiên đến Công an quận Thủ Đức trình báo để giúp công an xử lý.

N.TÂN - N.YÊN