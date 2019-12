Băng giá phủ trắng đỉnh Chiêu Lầu Thi, du khách nô nức rủ nhau 'check in'

Trưa 8/12, trả lời VTC News, ông Triệu Sơn An, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) cho biết, đêm 7/12, thời tiết lạnh hơn, nhiệt độ trên địa bàn huyện khoảng 4-5 độ C, riêng tại khu vực đỉnh núi Chiêu Lầu Thi là 0 độ C, băng giá xuất hiện.

Chiêu Lầu Thi là ngọn núi giáp ranh giữa hai huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần, có độ cao 2.402m so với mực nước biển.

Băng giá bao phủ ở khu vực đỉnh núi Chiêu Lầu Thi.

"Qua tổng hợp thông tin, chúng tôi thấy chưa có thiệt hại gì đối với tài sản của bà con nông dân ở địa phương, bởi vì họ sinh sống chủ yếu dưới khu vực chân núi", vị lãnh đạo nói và cho biết.

Vị này cũng cho biết theo thông tin dự báo thời tiết, đợt băng giá này có thể sẽ kéo dài đến hết ngày 9/12.

Ngay trong sáng nay, nhiều khách du lịch kéo đến tham quan, chụp ảnh check in cảnh tượng băng giá ở núi Chiêu Lầu Thi. "Vào năm ngoái cũng có băng giá nhưng trời lại mưa nên khách du lịch đến không được đông", ông An chia sẻ.

Do khu vực này chưa phát triển du lịch nên không có điểm nghỉ dưỡng, dân địa phương dựng lều lán ở đường để phục vụ cơm nước cho khách.

Một số hình ảnh băng giá ở đỉnh núi Chiêu Lầu Thi:

Giá rét tạo thành những "nhũ đá" tuyệt đẹp trên núi Chiêu Lầu Thi.

Những ngọn cỏ cũng bị thu vào các thỏi băng.

Tảng băng vỡ vụn khi bị du khách giẫm lên.

Những cành thông trở nên lộng lẫy hơn.

Du khách check in với cành cây bị băng giá bao phủ.