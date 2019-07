Bản so sánh bênh Nhã chê Thư, gọi Thư là "lép, lùn, già", khen Nhã "thủy chung" khiến hội chị em cãi nhau ầm ĩ

Với diễn biến ngày càng gay cấn, bộ phim truyền hình hút khán giả nhất hiện nay "Về nhà đi con" đã sắp sửa đi đến hồi kết. Từ đầu phim dân tình đã bàn tán đủ thứ, cảm thấy thích thú vì dàn nhân vật trong phim được xây dựng khá giống với đời sống thực. Nào là Nhã tiểu tam đúng là bà cô tổ đại diện cho "con giáp thứ 13", nào là đồng cảm với Thư vì cô đúng là kiểu vợ bị cắm sừng phản bội, nào là Vũ lăng nhăng giống với vô số ông chồng ngoài kia v.v...

Thư và Nhã là 2 nhân vật đại diện cho 2 kiểu phụ nữ: 1 bên gái có chồng và 1 bên thích "giật" chồng.

Rất nhiều chị em yêu thích nhân vật Thư, thương cho đường tình duyên lận đận đau khổ của cô. Và đương nhiên, đối lập với Thư là Nhã - cô nàng bị chửi bới nhiều nhất thời gian gần đây cả ở trên phim lẫn ngoài đời! Riêng cái tội cặp kè với Vũ, âm mưu trả thù này kia, đòi danh phận ngồi lên đầu "bà cả" đã đủ khiến Nhã được liệt vào đầu danh sách đen bị hội chị em ghét cay ghét đắng.

Tuy nhiên, niềm tin rằng "Thư luôn đúng" đã có phần bị lung lay trong suy nghĩ của nhiều người, sau khi trên MXH xuất hiện một bản so sánh 2 nhân vật Thư - Nhã hoàn toàn đi ngược chiều quan điểm đám đông. Những chi tiết "kể xấu" Thư đúng là không lệch chỗ nào, trùng khớp với diễn biến trong phim, thế nhưng Thư đường đường là "chính cung", bị chê lép vế hẳn so với Nhã hình như có gì đó sai sai (?!?)

Bản so sánh ở trên đang gây ra một cuộc tranh cãi ầm ĩ chưa từng có từ lúc phim "Về nhà đi con" phát sóng, thậm chí còn khiến hội chị em "sứt mẻ tình cảm" khá nhiều khi phân tích xem bênh nhân vật nào mới là đúng.

Lẽ dĩ nhiên là mọi người chọn đứng về phía Thư, bởi cô được cưới hỏi đàng hoàng, cũng đã có con với Vũ, hơn nữa đến hiện tại thì Thư yêu Vũ đúng như mong ước của nhiều khán giả. Nhã xuất hiện chẳng khác gì cái gai mà ai cũng muốn nhổ, làm người thứ 3 thì có ai bênh vực bao giờ!

Cư dân mạng đang tranh cãi ầm ĩ về 2 nhân vật đối lập Thư và Nhã trong "Về nhà đi con".

Tuy nhiên, đọc kỹ bản so sánh ngược đời kia thì cũng có khá nhiều gạch đầu dòng đúng. Chẳng hạn như chuyện Thư "thảo mai" ở đầu phim, vay mượn tiền khắp nơi, rồi mơ lấy chồng giàu... tất cả đều không sai. Chuyện hợp đồng hôn nhân với Vũ, những mâu thuẫn trong suy nghĩ và hành xử của Thư cũng được phân tích có vẻ khá hợp lý, khiến dân tình hoang mang không rõ liệu Thư coi trọng tình cảm của Vũ hay coi trọng món tiền 3 tỉ hơn?

Về phần Nhã, đúng là cô thông minh tài giỏi trong công việc, và cũng yêu mỗi mình Vũ suốt chục năm trời, nói "chung thủy" thì cũng chẳng sai. Nếu không có đống ưu điểm đó, thì làm sao Vũ theo đuổi chinh phục đến cả chục tập phim!

Liệu Nhã có cửa "vớt vát" lại hình tượng sau khi bị so sánh rạch ròi với Thư?

Song, đến đoạn so sánh ngoại hình thì cư dân mạng nổi đóa, bởi khách quan mà nói thì chê Thư "hám tiền, móm, già, lép, lùn, láo" so với cô bồ của Vũ được khen "ngực đẹp, da đẹp, dáng ngon" nghe quá đáng thật! Không ít chị em đã nhảy vào phản bác hộ Thư, nhằm chứng minh khúc so sánh này hoàn toàn chủ quan áp đặt, như thể đang cổ xúy cho kẻ thứ 3 vậy.

"Cái đứa dìm hàng chị Thư chắc là đang cùng tâm trạng với Nhã nên ra sức khen con giáp thứ 13 nhỉ? Ai lại lấy khuyết điểm đi so với ưu điểm, thế thì bồ nhí lại chẳng trên cơ".

"Ủa so kè làm gì mắc công người ta chửi thêm, sao không lôi mấy tính xấu của Nhã như õng ẹo, giả tạo, mưu mô thủ đoạn ra, còn Thư đong đưa cũng chẳng làm hại ai cả, cũng không tằng tịu với ai".

"So vớ vẩn cộc lệch, cho dù Thư với Vũ không yêu nhau thì cô Nhã kia cũng chẳng có cửa để mà ngang hàng, vì Thư đong đưa chẳng bao giờ lên giường với ai, chỉ có mỗi Vũ đầu tiên và duy nhất. Còn Nhã thì chiêu trò, thấy bố vợ Vũ xuất hiện là hả hê lắm. Thư cá tính chứ chẳng làm bồ nhí, cũng không cà khịa vợ người khác như Nhã. Thư thực dụng tính toán nhưng còn biết điểm dừng, Nhã thủ đoạn và xấu xa hơn nhiều".

"Cuộc đời đúng là hài vãi. Dù là hợp đồng cũng kí kết rõ ràng không làm tổn thương đến gia đình 2 bên. Trong phim thấy bà Thư sòng phẳng từ tiền bạc đến tình cảm. Dù là hợp đồng nhưng trong thời gian đấy vẫn là vợ hợp pháp. Con Nhã thấy vậy còn lao vào. Đứa nào bênh con Nhã chắc cùng chung chí hướng".

Như vậy, có thể thấy hội chị em vẫn khá kiên định với lựa chọn của mình, quyết bảo vệ Thư chứ không muốn thông cảm cho Nhã một tí tẹo nào. Đúng là Thư không hoàn hảo, nhưng Nhã dù xinh - ngon - giỏi cũng vẫn mắc sai lầm đó thôi, bất chấp đạo đức xã hội để thỏa mãn mục đích cá nhân, thật khó để người khác ưa!