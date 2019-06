Bạn nghĩ làm đàn ông sướng ư? Xin thưa là chẳng dễ dàng tý nào đâu, cả núi áp lực đè nặng lên vai lại còn hay tổn thọ

Nghĩa vụ của một người đàn ông là điều rất khó để hoàn thành tốt. Trên thực tế, đàn ông có khá nhiều lợi thế. Họ có thể kiếm tiền nhiều hơn phụ nữ, họ biết rõ về giá trị của mình và họ có nhiều tự tin. Đàn ông cũng ít bị phân biệt đối xử vì giới tính như phụ nữ. Tuy nhiên, đàn ông cũng có những bất lợi trong cuộc sống.



Đàn ông là phải biết kiếm tiền

Chúng ta luôn coi trọng một người đàn ông kiếm tiền giỏi. Công việc tiền lương của anh ta nói lên rằng anh ta là ai. Mất việc được coi là một cú sốc lớn hơn đối với đàn ông dù cho mất đi thu nhập ảnh hưởng đến cả người phụ nữ, nó có thể đè bẹp lòng tự trọng của họ. Bạn bè, đồng nghiệp thậm chí người thân có thể có những cái nhìn tiêu cực về họ.

Việc xác định bản thân thông qua công việc và áp lực kiếm tiền có thể trở thành vấn đề lớn khi nó gây ra những lo ngại khác giống như trong cuộc sống gia đình. Nhiều người đàn ông bị cuốn vào công việc và không có đủ thời gian dành cho người thân của mình. Điều này có thể gây căng thẳng cho mối quan hệ của họ với vợ con.

Người phụ nữ cần hiểu rằng việc họ ít dành thời gian cho gia đình không phải ý muốn của họ. Họ cần được chia sẻ và thông cảm. Điều đó cũng giúp họ giảm bớt căng thẳng hơn.

Đàn ông có chuẩn mực

Người ta luôn mặc định rằng đàn ông là phải mạnh mẽ, dũng cảm, tự chủ, tự tin và biết kiểm soát. Đó đều là những đặc điểm tích cực và nên có ở một người đàn ông.



Tuy nhiên gần đây mọi người lại mong muốn đàn ông có những khía cạnh nhẹ nhàng trong tính cách của họ như cởi mở hơn, tinh tế và biết quan tâm hơn. Đồng thời xã hội vẫn đòi hỏi ở họ sự cứng rắn và cạnh tranh.

Những kì vọng đối lập đó đôi khi có thể gây ra stress đối với đàn ông. Họ có thể không thể hiện ra sự tức giận, chán nản hay lo sợ, thay vào đó họ giữ tất cả ở bên trong. Điều này có thể gây những tác hại tiêu cực nếu họ không biết kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Nó sẽ khiến người đàn ông đó không còn là chính mình, họ có thể đánh mất đi các mối quan hệ thậm chí sự nghiệp. Nhận thức được điều này, xã hội nên có cái nhìn tích cực, khách quan hơn về những chuẩn mực này.

Dễ tổn thọ

Nhiều nghiên cứu cho rằng tuổi thọ trung bình của nam giới thường thấp hơn phụ nữ. Một số người cho rằng cuộc sống của đàn ông căng thẳng hơn vì áp lực kiếm tiền lo cho gia đình. Những quan điểm khác lại cho rằng đàn ông có xu hướng tham gia các hoạt động nguy hiểm hơn, họ cạnh tranh hơn và chấp nhận rủi ro hơn. Do đó họ có nhiều khả năng gặp tai nạn hoặc bị bạo lực.



Ngày hôm nay, tôi sẽ trở thành một người đàn ông tốt hơn

Ngoài ra, đàn ông có nhiều thói quen có hại cho sức khỏe như hút thuốc hay uống rượu. Tuy nhiên các nhà khoa học gần đây đã chứng minh rằng sự khác biệt đó nằm ở vấn đề sinh học. Có một số bằng chứng cho thấy nội tiết tố nam làm tăng khả năng đau tim trong khi nội tiết tố nữ cũng cấp một số sự bảo vệ khỏi vấn đề tim mạch.

Nói chúng, trái tim của phụ nữ duy trì khả năng bơm máu lâu hơn trái tim của đàn ông. Cũng có những nhà khoa học tin rằng hormone giải thích sự khác biệt này. Dù lý do gì đi nữa, khoảng cách giữa tuổi thọ hai giới đang giảm hầu hết ở các nước công nghiệp. Nhưng thật không may, khoảng cách đó đang gia tăng ở nhiều quốc gia đang phát triển, nơi tuổi thọ vốn đã thấp hơn so với các quốc gia công nghiệp hóa.

Đằng sau một người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng phụ nữ

Như chúng ta đã thấy, đàn ông có rất nhiều những bất lợi nhưng nếu bên cạnh họ có một người phụ nữ quan tâm giúp đỡ, những bất lợi ấy sẽ được giảm bớt đi. Trong cuộc sống hôn nhân, điều quan trọng bậc nhất chính là sự thấu hiểu và chia sẻ. Hai vợ chồng có thể giúp đỡ nhau trong công việc là một điều tuyệt vời.

Hiện nay, áp lực kiếm tiền dường như đã không còn quá đè nặng lên vai người đàn ông bởi phụ nữ họ có thể đảm đương một phần. Và như thế, người đàn ông sẽ có thêm nhiều thời gian dành cho gia đình hoặc giúp đỡ vợ con trong việc nhà và, đó cũng là một cách vô cùng tốt để giảm căng thẳng.

Đàn ông có nhiều lợi thế trong cuộc sống nhưng bên cạnh đó họ cũng phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm những kì vọng mâu thuẫn và những bất lợi sinh học.Khi vai trò của hai giới trở nên bình đẳng, hi vọng rằng những thách thức này cũng sẽ giảm dần.

*Bài viết có sử dụng tư liệu từ cuốn Academic Encounters 2nd Edition, tác giả Jessica William, Kristine Brown, Susan Hood

Phương Anh

Theo Nhịp Sống Kinh Tế