Bàn là không dây nhẹ hơn chai nước lọc, nhỏ như Iphone 6plus nhưng giúp quần áo phẳng phiu trong giây phút, siêu hữu ích khi đi du lịch

Mỗi khi đi du lịch, bạn sẽ mang theo một chiếc bàn là cầm tay. Những bộ quần áo bị vò nát bởi chiếc vali sẽ thanh lịch và đẹp hơn khi chúng được ủi ra và mặc lên người. Sau khi sử dụng nhiều lần, bàn là cầm tay nhưng đi kèm dây cắm điện thật sự rắc rối vì phải sử dụng ổ cắm điện.



Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu một chiếc bàn là không dây siêu nhỏ cực hữu ích khi đi du lịch. Máy ủi cầm tay không dây này có ưu điểm mỏng, nhẹ chỉ 400g, nhẹ hơn cả một chai nước khoáng, kích thước tương tự như iPhone Plus.

Khi bạn là, chỉ cần đặt nó lên mặt áo quần, không cần một mặt phẳng cố định bên dưới. Khi ủi, bàn ủi phẳng có thể được vận hành trên bàn gỗ và bàn ủi thông thường. Bạn cũng có thể treo quần áo trên giá treo, giữ các góc quần áo bằng một tay và trượt ủi bằng một tay còn lại.

Máy ủi không dây tuy nhỏ nhưng hiệu quả ủi là lại rất cao. Chiếc máy có 3 chế độ nhiệt để điều chỉnh.

Trong biểu tượng của bàn là mini, các chấm nhỏ nhấp nháy đại diện cho bánh răng nhiệt độ, hàng chấm nhỏ tiếp theo cho thấy sức mạnh của máy ủi. Khi được sạc đầy, nó được chiếu sáng đầy đủ tại 4 điểm.

Làm nóng đến nhiệt độ tối đa chỉ 35 giây. Nhiệt độ mặc định 100 độ C phù hợp để ủi chất liệu bông và len, ở nút 140 độ C thích hợp để ủi quần áo acrylic, polyester, cashmere, ở nút 180 độ C thích hợp để ủi đồ denim, quần áo mùa đông nhăn nheo.

Ngoài cotton T, máy ủi không dây còn có thể ủi quần áo chất liệu lụa, sợi hóa học, cotton và lanh, cashmere, denim... gần như tất cả những dạng vải của quần áo mặc hàng ngày.

Khi bàn là đạt đến nhiệt độ định trước, bạn có thể bắt đầu ủi. Đổ đầy nước tưới nhỏ phù hợp với nước, phun phần mà bạn muốn ủi, sau đó nhấn máy. Di chuyển qua lại vài lần, chiếc áo sẽ phẳng phiu như ý.

Lưu ý: Máy không phù hợp để ủi khô. Khi ủi, hãy xịt bề mặt quần áo vào độ ẩm 3% và hiệu quả ủi rõ ràng hơn.

Với thiết kế hình tam giác đặc biệt ở đầu, bạn có thể ủi chuẩn xác những khu vực gấp khúc, cổ áo sơ mi, từng chi tiết của áo quần được là lượt tỉ mỉ, cẩn thận. Bạn cũng có thể khử trùng khăn trải giường và gối của khách sạn bằng nhiệt độ cao của máy ủi nhỏ và ngủ nhiều hơn vào ban đêm.

Tay cầm của máy ủi không dây có bộ sạc di động. Đế và tay cầm có giao diện từ tính có thể được tách ra bằng một lần kéo. Ngoài ra còn có một khe cắm USB trên tay cầm và cáp dữ liệu có thể được cắm để sạc điện thoại. Máy có dung lượng pin 5000mAh và khi được sạc đầy, nó có thể sạc cho iPhone khoảng 1,5 lần.

Máy ủi không dây đặc biệt thích hợp dùng khi đi du lịch. Nó vừa là máy ủi không dây vừa là bộ sạc di động mini. Với 2 chức năng cần thiết khi đi du lịch nhưng máy ủi không dây có giá cực phải chăng với ưu đãi 299 nhân dân tệ, tương đương hơn 1 triệu VND.