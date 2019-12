Bạn đã phân biệt được hai khái niệm ban công và loggia?

Trước tiên chúng ta cần phải hiểu rõ loggia và ban công là hai khái niệm khác nhau, ứng dụng của khoảng chức năng này cũng có phần khác biệt. Trong quá trình sử dụng từ, loggia và ban công thường bị nhầm lẫn. Cần có cách phân biệt rõ ràng để mọi người hiểu hơn về hai khái niệm này.



Loggia

Loggia là phần hành lang hướng ra ngoài, được xây âm vào bên trong mặt bằng nhà. Bạn hãy tưởng tượng như thế này cho dễ hiểu, loggia giống như hộc ngăn kéo, kéo ra ngoài thì được gọi là ban công và thụt vào trong thì được gọi là loggia.

Vì thế hầu hết ở căn hộ chung cư, phía trước phòng khách, phòng ngủ có khoảng diện tích xây thụt vào bên trong, được che chắn cẩn thận nên có thể hiểu đó là loggia. Nếu đứng từ bên trong loggia, bạn chỉ nhìn thấy một hướng trước mặt, 2 hướng bên cạnh đều có tường xây che lại, trên đầu lại được che bởi sàn của tầng bên trên.

Loggia cũng được chia làm 2 loại, loại dùng để nghỉ ngơi và loại dùng để phục vụ. Loggia nghỉ ngơi gắn liền với phòng ngủ hoặc phòng sinh hoạt chung. Loggia phục vụ gắn liền với bếp, nhà vệ sinh.

Theo quy định về kiến trúc xây dựng, để đảm bảo an toàn thì những công trình cao tầng, từ tầng 6 trở lên chỉ được sử dụng loggia và lan can của loggia không hở phần chân bên dưới. Loggia cần đảm bảo chiều cao tối thiểu từ 1m2 trở lên.

Loggia là kiểu kiến trúc phổ biến ở các chung cư Việt Nam. Một căn hộ có thể có từ 1 - 3 loggia tùy thuộc vào diện tích. Sở dĩ có ưu ái cho loggia do kiểu kiến trúc này có nhiều ưu điểm như:

- Độ an toàn cao: Chỉ có một hướng tiếp xúc với bên ngoài nên việc đảm bảo an toàn dễ thực hiện hơn. Chiều cao lan can theo quy định và không bị hở chân, thêm vào đó loggia thường được lắp lưới an toàn nên đặc biệt yên tâm đối với trẻ nhỏ, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

- Tận hưởng sự riêng tư: Nhờ nằm ở bên trong tòa nhà nên loggia tránh được việc bị nhòm ngó. Bạn có thể thoải mái ngồi nhâm nhi cà phê, nghe một bản nhạc nhẹ và ngắm nhìn xung quanh.

- Không ngại nắng mưa: Thời tiết cũng không thể làm khó loggia khi thụt vào trong, sự ảnh hưởng của thời tiết không nhiều. Với những loggia hướng Tây nhiều nắng buổi chiều có thể trồng thêm cây để giảm sự tác động của nhiệt đối với loggia nhà bạn.

- Tận dụng để lấy sáng và thông gió: Loggia giúp mọi người trong nhà gần hơn với thiên nhiên. Cửa ra loggia thường được lắp cửa kính lớn, có thể lấy sáng và gió linh hoạt.

- Thêm nhiều công năng: Với những căn hộ nhỏ, loggia có thể sử dụng làm nơi giặt giũ, phơi phóng, thêm tủ lưu trữ đồ bên ngoài nếu cảm thấy phù hợp.

Ban công

Ban công là dạng kiến trúc bắt nguồn từ châu Âu, theo cách gọi của Italia là "balcone" - giàn giáo. Khi nói đến ban công, mọi người dễ liên tưởng đến những ngôi nhà phố, biệt thự hay nhà vườn có những khu vườn trên cao lãng mạn nhô ra so với mặt tiền của ngôi nhà. Vẻ đẹp lãng mạn và rực rỡ của những ban công đầy hoa ở Pháp hay ở Ý.

Ban công được xem là phần hành lang ngoài, trái ngược với loggia vì hầu hết được xây vượt ra khỏi mặt bằng nhà với kết cấu console. Ban công không có hoặc có thể có phần mái che tùy thuộc vào nhu cầu của người sử dụng. Ban công thường thấy ở các nhà thấp tầng, biệt thự kiến trúc kiểu Pháp, Ý...

Vì kết cấu khác với loggia nên nếu đứng từ ban công có thể nhìn thấy 2 - 3 hướng với tầm nhìn rộng. Ban công cũng có ưu điểm hơn so với loggia như thoáng đãng, nhiều nắng, tầm nhìn rộng. Tuy nhiên khi thời tiết không thuận lợi có thể khiến ban công dễ bị mưa tạt, nắng hắt trong quá trình sử dụng.

Ngoài ưu điểm, ban công ở Việt Nam còn tồn tại nhiều bất cập:

- Luôn trong tình trạng đóng kín hoặc ít mở cửa: Khi ở nhà phố hay biệt thự, mọi người ít sử dụng ban công để hít thở không khí vì bụi bặm, ồn ào, nhóm ngó từ nhà đối diện... Tâm lý luôn muốn đề phòng trộm cắp và ảnh hưởng đến sự riêng tư.

- Ít tận dụng để trồng cây, lấy gió và ánh sáng: Ban công thường ít trồng cây vì có thể trồng ở vườn dưới hoặc sân thượng. Ánh sáng ở ban công cũng không được sử dụng triệt để.

Dù bạn đã phân biệt được hay chưa phân biệt được hai khái niệm loggia và ban công, bạn cũng có thể sử dụng khoảng diện tích nhỏ nhắn này một cách hiệu quả, hữu ích, góp phần nâng cao cuộc sống của chính bạn và những người thân trong gia đình. Tiếp đó là đóng góp vẻ đẹp của loggia và ban công cho khu phố hay tòa nhà mà bạn đang sống.