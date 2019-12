Chị Trà My yêu thích trồng rau, trồng cây. Chị mong muốn con gái lớn lên sẽ hiểu hơn về quê hương của mẹ, yêu hơn những món ăn mẹ nấu. Vì thế, khoảng diện tích ban công nhỏ xíu ngay cạnh phòng khách được chị My sắp xếp lại để đặt được các chậu rau quả tự tay gieo hạt, vun trồng.



Con gái của chị đã được hơn 1 tuổi. Con rất thích ăn những món mẹ nấu. Đó cũng chính là động lực để chị Trà My biến khoảng ban công trống trơn của gia đình mình thành khu vườn bé nhỏ.

Ở khu vườn mini này, chị Trà My trồng chủ yếu là các loại rau ăn lá, các loại quả dễ chăm. Một phần để thu hoạch rau quả cho con gái ăn hàng ngày, phần nữa giúp cô bé biết thêm về cách chăm sóc cây cối, tên các loại rau cũng như hình thành cho bé tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương mẹ được sinh ra.

Chị Trà My tâm sự: "Ban công nhà mình có diện tích nhỏ nhắn, đủ để đặt các chậu cây có kích thước vừa phải. Không gian có nhiều ánh sáng này luôn là điều kiện thuận lợi để mình trồng thử nghiệm các loại rau quả sạch. Con gái mình rất thích ăn các món ăn Việt do mẹ tự tay chế biến. Vì thế, mình ưu tiên trồng các loại rau quả nhanh cho thu hoạch như mùng tơi, rau cải, hành lá, rau mùi, cà chua... Bên cạnh đó, mình còn trồng thêm các loại rau gia vị giúp những ngày rảnh rỗi hay cuối tuần, cả nhà mình sẽ có cơ hội được thưởng thức các món ăn đậm chất Việt do tự tay mình chế biến".

Chị Trà My yêu thích trồng rau sạch cho con gái thưởng thức.

Ban công nhỏ được chị trồng chủ yếu là rau Việt.

Rau lang.

Sả.

Rau muống.

Rau mùa hè.

Góc gieo hạt.

Cà chua.

Hành trồng từ củ.

Khoai lang.

Các loại rau gia vị.

Rau trồng tươi tốt ở ban công.

Ban công từ lâu đã biến thành khu vườn mini với đa dạng rau quả. Những khi rảnh rỗi, chị cùng con gái ra thăm "vườn" ngay cạnh phòng khách. Chị dạy con cách chăm cây, tưới cây, chỉ cho con cách gieo hạt, ươm mầm... Dần dần, bé thích thú hơn với "khu vườn" mẹ chăm sóc hàng ngày. Bé cũng rất hào hứng khi được thu hoạch các loại rau khi có sự gợi ý và hỗ trợ từ mẹ.

Vì nhiệt độ ở ban công thường cao hơn một chút so với ở vườn. Vì thế, mỗi ngày chị Trà My thường tranh thủ tưới nước 2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Hàng ngày, chị chỉ cần mở rộng cánh cửa phòng khách, cả gia đình có thể thoải mái ngắm nhìn khoảng xanh của vườn rau ngay cạnh. Chồng chị cũng gắn sẵn vòi nước ngay ở góc ban công để chị tiện lợi hơn trong việc tưới cây, chăm cây hàng ngày.

Mùng tơi.

Rau dền.

Rau xanh mát.

Theo chị Trà My, chăm cây, trồng cây ở ban công không quá vất vả. Chị chủ yếu chú ý đến độ ẩm của đất. Mỗi vụ chị đều xới đất lên, bón phân và bắt đầu trồng các loại rau quả mà mình yêu thích. Rau trồng không cần chăm bón quá nhiều nhưng với những kinh nghiệm đơn giản ấy, khu vườn nhỏ ở ban công luôn xanh tốt, đảm bảo đủ rau sạch cho con gái thưởng thức.

Rau dăm.

Cà chua.

Cần tây.

Cải cúc.

Các loại rau gieo từ hạt.

Khu vườn ngay cạnh phòng khách này không chỉ mang lại niềm vui mà còn tạo điểm nhấn xanh mát, tạo sự cân bằng trong cảm xúc cho các thành viên sống trong nhà.

Nhật Ánh

Nguồn ảnh NVCC