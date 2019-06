Bạn có biết: Không khí trong nhà còn ô nhiễm hơn ngoài môi trường

Các bố mẹ lo lắng trước tình trạng trẻ nhập viện vì bệnh hô hấp ngày càng tăng. Làm sao khống chế được thủ phạm ẩn mình mang tên "bụi mịn"?

Ô nhiễm không khí trong nhà cao gấp 8 lần ngoài trời

Theo các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới, ô nhiễm không khí là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên các bệnh về đường hô hấp. Mỗi năm, ô nhiễm không khí cướp đi sinh mạng của 9 triệu người trên toàn thế giới.

Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo, số ca ung thư phổi ở Việt Nam sẽ tăng mạnh trong 5 năm tới, chủ yếu do bụi mịn (PM2,5 và PM10) hình thành từ việc đốt than, củi, rác, rơm rạ; hoạt động của nhà máy, công trình xây dựng; khí thải xe cộ… Những hạt bụi này phân tán khắp nơi, tràn lấp mọi khe hở từ ngoài phố tới từng góc nhà. Chúng xâm nhập trực tiếp vào phổi, gây viêm nhiễm, tắc nghẽn đường thở, dẫn đến ung thư, thậm chí theo máu tàn phá cơ thể, gây tử vong.

Trong một báo cáo của Tổ chức bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) đã khiến chúng ta phải giật mình bởi thông tin ô nhiễm không khí trong nhà cao gấp 8 lần so với ngoài trời và có thể gây hại cho sức khỏe.

Theo các nhà khoa học, nguyên nhân gây ô nhiễm không khí trong nhà là bụi thông thường. Theo khảo sát tại Mỹ thì cứ 6 phòng trong 1 ngôi nhà (tổng diện tích là 450m2) sẽ "chứa" tới 18kg bụi/ năm. Khối lượng bụi này "ẩn nấp" trong màn, gối, khăn, các đồ nội thất, vật nuôi. Bên cạnh đó không khí ẩm thấp trong nhà cũng là điều kiện để nấm mốc phát triển… Tất cả tạo thành điều kiện lý tưởng cho các loại vi khuẩn gây bệnh phát triển, gây bệnh đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của con người.

Theo WHO, ô nhiễm không khí trong nhà có liên quan trực tiếp tới khoảng 900.000 trường hợp trẻ em tử vong do viêm phổi. Ô nhiễm không khí trong nhà cũng gây ra 4% gánh nặng bệnh tật và làm gia tăng bệnh mất trí nhớ ở người già.

Theo các chuyên gia, thời gian con người sống trong môi trường ở nhà là chủ yếu. Bởi thế, để ngăn chặn tình trạng sức khỏe bị đe dọa do ô nhiễm thì chúng ta cần đảm bảo vệ sinh nhà ở nhất là các góc nhà, tránh để tình trạng ẩm mốc, thường xuyên hút bụi, lọc không khí và bố trí cây xanh trong nhà

