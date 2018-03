Bạn có biết 10 diễn viên này giành giải Oscar chưa thỏa, "tiện tay" ẵm luôn Mâm xôi vàng?

Mâm xôi vàng là "giải thưởng" dành cho những bộ phim tệ nhất của Hollywood và được tổ chức một ngày trước lễ trao giải danh bậc nhất làng điện ảnh. Sự kiện do nhà báo John J. B. Wilson tổ chức từ năm 1980 này đã "vinh danh" nhiều tên tuổi nổi tiếng từng mang tượng vàng Oscar về nhà.

1. Al Pacino

Là một trong những diễn viên xuất sắc nhất thế hệ của mình, tên tuổi của Al Pacino gắn liền với hình ảnh Michael Corleone trong bom tấn kinh điển The Godfather (1972). Màn trình diễn giúp ông mang về một đề cử Nam phụ Xuất sắc. 2 năm sau, Pacino mang về thêm một đề cử Nam chính Xuất sắc khi lặp lại vai diễn trong phần thứ hai của loạt phim.

Sau nhiều lần được đề cử liên tiếp, nam diễn viên cũng giành được chiến thắng nhờ vai trung tá mù Frank Slade trong Scent of a Woman (1992). Đóng vai người khác thì hay nhưng Al Pacino lại thẳng thể thể hiện bản thân. Ông thủ vai chính mình trong bộ phim hài Jack and Jill (2012) của Adam Sandler. Tác phẩm cùng màn trình diễn tệ hại "giúp" Pacino nhận một Mâm xôi vàng.

2. Nicole Kidman

Nicole Kidman là một ngôi sao đa tài của Hollywood khi vừa là diễn viên lại còn có thể hát và nhảy múa cực kỳ xuất sắc. Cô đã được đề cử vô số giải thưởng bởi hơn 50 tổ chức khác nhau. Nổi bật nhất trong số đó là hai giải Nữ chính Xuất sắc trong Moulin Rouge! (2001) và Rabbit Hole (2010). "Thiên nga nước Úc" mang về một tượng vàng với màn trình diễn trong The Hours (2003).

Nhưng giống với Al Pacino, Nicole Kidman dường như không có duyên với phim hài. Cô cùng bạn diễn Will Ferrell cùng chia sẻ giải Cặp đôi Tệ nhất Màn ảnh cho màn trình diễn hời hợt và nhạt nhẽo trong Bewitched (2005).

3. Leonardo DiCaprio

Bạn có nhớ một loạt ảnh chế về việc dù "trời có sập" thì Leonardo DiCaprio cũng chẳng bao giờ giành được tượng vàng Oscar không? Dù sao thì những chuỗi ngày đó cũng đã qua khi anh chàng được vinh danh với vai diễn trong The Revenant (2016).

Nhưng trước khi trở thành một diễn viên nổi tiếng như ngày hôm nay, Leonardo DiCaprio không chỉ nhận được một mà tới hai Mâm xôi vàng. Số là anh chàng thủ vai vua Louis XIV của Pháp cùng người em sinh đôi trong The Man In The Iron Mask (1999). Bộ phim dựa theo tiểu thuyết của Alexandre Dumas thành công về mặt thương mại nhưng bị giới phê bình chỉ trích hết lời. Hai anh em vua Louis được trao giải Cặp đôi Tệ nhất Màn ảnh mà chỉ do mình Leonardo DiCaprio đóng, nên là...

4. Halle Berry

Không chỉ nổi tiếng với hình ảnh dị nhân Storm trong loạt phim X-Men , Halle Berry còn lập nên kỳ tích khi trở thành diễn viên da đen đầu tiên giành chiến thắng trong hạng mục Nữ chính Xuất sắc trong Monster’s Ball (2002). Cho tới nay, cô vẫn là nữ diễn viên da đen duy nhất làm được điều đó.

Nhưng chỉ 2 năm sau, Berry tiếp tục tạo nên "lịch sử" khi nhận giải Mâm xôi vàng với "bom xịt" tệ hại Catwoman. Để chứng minh tính... hài hước, cô nàng lên nhận giải và phát biểu cảm động không kém ngày thắng tượng vàng cách đó 2 năm là bao.

5. Brad Pitt

Brad Pitt dường như là một diễn viên "vô duyên" với giải Oscar. Anh chưa bao giờ được Viện hàn lâm đánh giá cao với những vai lãng mạn và anh hùng trên màn ảnh rộng. Cho tới nay, Pitt chỉ nhận được một giải Oscar trong vai trò... nhà sản xuất cho 12 Years a Slave (2013).

Song, anh chàng lại cực kỳ "có duyên" với Mâm xôi vàng. Anh chàng từng nhận giải Cặp đôi Tệ nhất Màn ảnh với vai diễn trong Interview with the Vampire (1994). Người "chia sẻ" với Pitt không ai khác chính là Tom Cruise .

6. Sandra Bullock

Khó có ai làm được "kỳ tích" như Sandra Bullock khi chiến thắng cả Oscar lẫn Mâm xôi vàng trong cùng một tuần lễ. Năm 2010, cô được "vinh danh" với 2 giải Cặp đôi Tệ nhất Màn ảnh và Nữ chính Tệ nhất với màn trình diễn trong All About Steve (2009). Cô dũng cảm bước lên nhận giải và tặng mỗi người một đĩa DVD phim cùng lời hứa sẽ trở lại vào năm sau nếu ai cũng công nhận là nó... dở.

Một ngày sau, Sandra Bullock tiếp tục được sướng tên trong hạng mục Nữ chính Xuất sắc trong The Blind Side (2009). Có vẻ như phim hài nhảm chính là mồ chôn diễn xuất rồi!

7. Eddie Redmayne

Trước khi trở thành giáo sư Newt Scamander trong loạt phim Fantastic Beasts , Eddie Redmayne từng bước lên đỉnh cao nhất với giải Oscar, Quả cầu Vàng và cả BAFTA khi hóa thân thành Stephen Hawking trong The Theory of Everything (2014).

Nhưng chỉ một năm sau, anh chàng rớt xuống "vũng bùn" cùng "bom xịt" Jupiter Ascending (2015). Có vẻ như cơ mặt của Eddie Redmayne chưa thể trở lại bình thường sau khi thủ vai vị tiến sĩ bại liệt chăng? Vai diễn của anh bị đánh giá là thiếu cảm xúc tới mức lố lăng.

8. Marlon Brandon

Marlon Brando chính là minh chứng cho việc Mâm xôi vàng không nể nang bất kỳ ai. Ông từng là cái tên sáng giá nhất Hollywood với vẻ ngoài điển trai và diễn xuất tuyệt vời. Marlon Brando gắn liền với hình ảnh bố già Vito Corleone trong The Godfather (1972). Vai diễn mang về cho ông một giải Oscar và Quả cầu Vàng. Trước đó, nam diễn viên người Mỹ cũng giành cả Oscar, Quả cầu Vàng lẫn BAFTA với On the Waterfront (1954).

Nhưng ở tuổi xế chiều, Marlon Brandon không còn giữ được phong độ như ngày nào. Khi tham gia The Island of Dr. Moreau (1996), ông đưa ra khá nhiều yêu sách khiến việc thực hiện bộ phim rất khó khăn. Thế nhưng, màn trình diễn của siêu sao một thời lại tệ tới mức khiến ông nhận được một mâm xôi vàng.

9. Kim Basinger

Kim Basinger là một người mẫu trước khi lấn sân sang ca nhạc. Ban đầu, cô thường được giao những vai trọng nhan sắc như người yêu của James Bond trong Never Say Never Again (1983) hay 9 1/2 Weeks (1986),... Vai diễn trong Batman (1989) giúp nữ diễn viên người Mỹ khẳng định tên tuổi và tạo tiền đề cho tượng vàng Oscar với L.A. Confidential (1998).

Tuy nhiên, xuất hiện trong một phim tình cảm 18+ khác ở tuổi xế chiều là sai lầm của cô. Cùng hàng loạt chỉ trích nhắm vào 50 Shades Darker , Kim Bassinger ẵm luôn một Mâm xôi vàng cho Nữ phụ Tệ nhất trong buổi lễ trao giải vừa qua.

10. Charlton Heston

Charlton Heston là một trong những diễn viên hàng đầu của Hollywood vào thập niên 50. Ông góp mặt trong hai bom tấn nổi tiếng là The Ten Commandments (1956) và Ben-Hur (1959). Trong số 11 giải Oscar mà Ben-Hur giành được thì Charlton Heston được tôn vinh ở hạng mục Nam chính Xuất sắc.

Năm 2001, ông góp mặt trong Planet of Apes. Song, lớp hóa trang dày cộm khiến chẳng ai nhận ra ngôi sao của Hollywood năm nào. Dĩ nhiên sau khi hé lộ thân phận thì Heston cũng ôm luôn một Mâm xôi vàng vì chẳng thể hiện được cảm xúc gì sau lớp mặt nạ khỉ.