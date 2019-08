Bạn bè tiết lộ, Liam Hemsworth từng nhiều lần bị Miley Cyrus sỉ nhục

Mới đây, tờ NW đã đăng tải những thông tin liên quan tới việc, Liam Hemsworth được cho là không thể chịu nổi cái cách mà Miley Cyrus quay trở lại với tính cách nổi loạn cùng các buổi tiệc tùng thâu đêm, chỉ một thời gian ngắn sau khi cả hai kết hôn vào tháng 12/2018.

Một nguồn tin thân cận được cho là bạn của nam diễn viên người Úc chia sẻ: "Liam đã chán ngấy việc suốt ngày bị Miley sỉ nhục. Cô ấy làm ra những hành động như thể cô ấy có một công việc tuyệt vời và điều đó khiến anh ấy không bao giờ muốn tái hợp. Cặp đôi có thể liên tục chia tay rồi tái hợp trong quá khứ, nhưng lần này thì chắc chắn là thật".

Trước đó, tờ The Sun đã đăng tải thông tin cho rằng, gia đình của Liam muốn anh chàng cắt đứt hoàn toàn liên lạc với giọng ca "Can't Be Tamed". Theo đó, gia đình Hemsworth được cho là rất quan tâm tới việc, Liam và Miley liệu có tái hợp trong tương lai. Bởi lẽ, cho tới bây giờ cặp đôi chỉ dùng từ chia tay chứ không phải ly hôn.

Gia đình Liam muốn anh cắt đứt hoàn toàn với Miley

Theo đó, gia đình của giọng ca "Can't Be Tamed" và Liam Hemsworth đều cho rằng, cuộc hôn nhân của họ đã trở nên tiêu cực trong thời gian quá lâu. Họ thật sự không thuộc về nhau.

Nguồn: Daily Mail