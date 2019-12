Bác sĩ hướng dẫn cách hạ sốt "chuẩn nhất" cho trẻ trong mùa lạnh

Theo Bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng (Bệnh viện Nhi Đồng 2), tuy sốt là phản ứng có lợi giúp cơ thể tăng tốc độ sản xuất và huy động bạch cầu chống lại nhiễm trùng và làm chậm quá trình sinh sản của các vi rút, vi khuẩn. Song sốt cao có thể gây cho trẻ mệt mỏi, mất nước nặng. Do đó cần hạ sốt cho trẻ một cách đúng đắn nhất.

Lau mát đúng cách

Trẻ sốt, cha mẹ nào cũng nghĩ đến lau mát đầu tiên. Song bác sĩ Quốc Tưởng cho biết, lau mát chỉ có tác dụng hạ sốt vật lý, ngoài da do đó tác dụng hạ sốt không nhiều, nếu lau mát bằng nước nóng có thể gây co mạch ngoại biên và rối loạn thân nhiệt. Do đó lau mát chỉ áp dụng khi trẻ vẫn còn sốt cao trên 38,5°C dù đã uống thuốc hạ sốt rồi và chưa đến thời gian có thể lặp lại thuốc hạ sốt.

Hạ sốt đúng liều

Bác sĩ lưu ý, cần dùng nhiệt kế đo chuẩn thân nhiệt trẻ trước khi dùng thuốc. Nếu trẻ sốt trên 38,5°C, dùng đơn thuần một thuốc hạ sốt chứa paracetamol. Liều dùng 10-15mg paracetamol/kg. Ví dụ, trẻ nhỏ 17-25kg có thể uống một gói hạ sốt 250mg là đủ liều. Sau 4-6 giờ, nếu trẻ tái sốt mới uống liều tiếp theo. Nói như vậy nhưng các bố mẹ đừng chỉ chăm chăm vào nhiệt độ mà quên mất theo dõi tri giác của con mình. Khi trẻ sốt kèm với quấy khóc, bứt rứt, li bì hoặc lơ mơ thì nếu trẻ có sốt không cao cũng nên hạ sốt cho bé. Nếu không cải thiện sau khi dùng thuốc nên cho bé đi gặp bác sĩ nhi khoa ngay các bố mẹ nhé!

Mùa đông, cha mẹ nào cũng ngại con uống thuốc nôn ra quần áo, trớ ra chăn nệm giặt khó khô. Do đó, nên chọn thuốc hạ sốt vị ngọt hương cam, thơm ngon dễ uống. Nước uống mùa đông thường lạnh hơn bình thường, nên pha thuốc với chút nước ấm 35-36 độ để trẻ không rùng mình, buốt răng.

Tắm ấm mùa đông

Con sốt không được tắm là tâm lý chung của các bà mẹ. Tuy nhiên điều này thì hoàn toàn chưa chính xác. Bé vẫn có thể tắm và đây có thể là cách hạ sốt cho bé, đặc biệt là sau khi uống thuốc chưa đầy 4 giờ mà trẻ đã sốt cao trở lại. Tuy nhiên nhớ lưu ý một vài điều sau: đầu tiên, đóng cửa phòng cho kín gió và pha nước tắm vào chậu. Nhiệt độ nước tắm phải thấp hơn thân nhiệt trẻ 2ºC (bé sốt 39 độ pha nước 37 độ). Bố mẹ có thể dùng cùi chỏ của mình để kiểm tra nhiệt độ của nước tắm, không tắm nước quá lạnh cũng như quá nóng khiến bé dễ sốc nhiệt, thậm chí làm phỏng da của trẻ. Mẹ cho trẻ ngồi ngập mông trong chậu nước, lau tay chân trước rồi lau đầu và dội nước nhẹ từ người trở xuống. Chỉ nên tắm dưới 5 phút, sau đó lau người bé thật khô và mặc nhanh quần áo mỏng.

Ngoài 3 cách cơ bản trên, bác sĩ Quốc Tưởng lưu ý không xát chanh, cạo gió, xoa dầu... Nếu sốt đêm, thay vì lau mát khiến con mất ngủ, nên cho uống thuốc hạ sốt để bé được ngủ ngon, nhanh khỏe. Cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay nếu sốt cao không hạ, sốt lặp lại 3 ngày, sốt ở trẻ dưới 3 tháng tuổi hoặc sốt kèm các dấu hiệu nguy hiểm (bỏ bú, li bì, co giật, khó thở, nôn ói...).

