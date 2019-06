Bác sĩ da liễu chỉ ra những tai biến dễ gặp khi trị nám bằng laser: Trước khi làm cần biết!

Làm đẹp da bằng laser hiện nay được rất nhiều chị em ưa chuộng. Trong đó, trị nám bằng laser có thể áp dụng sớm, ai cũng có thể điều trị và nhanh chóng có được làn da khỏe đẹp hơn.

Tuy nhiên, điều đó không phải là không có những tai biến khi thực hiện laser trị nám, làm đẹp da. Theo BS Đỗ Thị Phương Nhung (BS CK I chuyên ngành Da liễu, Phòng khám Da liễu Thăng Long, từng công tác tại Bệnh viện Da liễu Hà Nội), tai biến do laser là những tác dụng không mong muốn xảy ra sau điều trị bằng laser. Tất cả các tai biến đều có thể xảy ra với bất kỳ điều trị laser, ánh sáng nào.

Nếu không được chăm sóc kỹ lưỡng, đúng cách theo hướng dẫn của bác sĩ da liễu, theo BS Nhung, làn da bạn dễ gặp phải các tai biến sau khi trị nám bằng laser:

Tai biến nhẹ

Mụn/ Hạt kê (Milia )

Những tai biến này dễ điều trị và thường hay xảy ra nhất sau điều trị bằng laser xâm lấn hoặc không xâm lấn. Nguyên nhân là do hiệu ứng ly giải quang nhiệt của laser tạo phản ứng viêm và làm bít tắc nang lông tuyến bã.

Cơ địa có tiền sử mụn trứng cá dễ gặp phải hơn và cơn bùng phát mụn thường gặp sau điều trị laser vi điểm không xâm lấn 1,450nm. Hạt kê thường gặp sau khi sử dụng dưỡng ẩm dạng mỡ để tái tạo bề mặt da, dẫn đến bít tắc các tuyến ngoại tiết và lỗ chân lông. Do đó nên dùng dưỡng ẩm dạng kem sau điều trị và hạt kê có thể tự hết theo thời gian.

Những tai biến này dễ điều trị và thường hay xảy ra nhất sau điều trị bằng laser xâm lấn hoặc không xâm lấn.

Mày đay

Hình ảnh phù nề ngắn hạn điển hình của bệnh mày đay có thể xảy ra sau khi chiếu laser. Đây là dạng mày đay vậy lý do nhiệt. Một dạng khác là mày đay do lạnh cũng có thể xảy ra sau quá trình làm lạnh da trước khi chiếu laser.

Hình ảnh phù nề ngắn hạn điển hình của bệnh mày đay có thể xảy ra sau khi chiếu laser.

Tai biến trung bình

Tăng sắc tố

Tăng sắc tố sau viêm là tai biến rất thường gặp sau điều trị laser, thường gặp ở những người có kiểu da sậm màu, bị rám nắng hay tổn thương da do nắng nhiều, mặc dù vẫn có những trường hợp tăng sắc tố sau viêm xảy ra trên bất kỳ loại da nào.

Vài trường hợp tăng sắc tố sau viêm có thể xảy ra ở mức năng lượng dưới ngưỡng, hiện tượng này thỉnh thoảng thấy khi điều trị các dát sắc tố mà sau đó xuất hiện một vòng tròn quanh dát sắc tố đã nhạt màu. Cơ chế chủ yếu liên quan đến sự tăng phân tán melanin từ các tế bào hắc tố ở nang lông, lớp bì khi bị viêm và trong vài trường hợp thứ phát sau khi màng đáy bị tổn thương làm thực bào ăn melanin (dạng tăng sắc tố sau viêm ở lớp bì ).

Tăng sắc tố sau viêm cũng hay gặp do làm lạnh quá mức hoặc theo sau tình trạng ban xuất huyết..

Giảm sắc tố

Giảm sắc tố sau trị nám bằng laser ít gặp hơn so với tăng sắc tố. Giảm sắc tố có thể chỉ tạm thời nhưng trong một số trường hợp giảm sắc tố là vĩnh viễn và cực khó điều trị. Cơ chế là do tế bào sắc tố trong thượng bì và nang lông bị phá hủy hoàn toàn do tổn thương nhiệt quá mức từ laser hoặc do tế bào hắc tố bị tổn thương.

Giảm sắc tố có thể chỉ tạm thời nhưng trong một số trường hợp giảm sắc tố là vĩnh viễn và cực khó điều trị.

Ngoài ra, bệnh nhân còn gặp một số tai biến khác như đường ranh giới, hồng ban kéo dài…

Tai biến nặng

- Sẹo: Do dùng năng lượng quá cao, làm lạnh không đủ.

- Vết lõm: Ít gặp.

- Nhiễm trùng: Do vi khuẩn, virus hay nấm.

- Tổn thương mắt: Do chưa bảo vệ mắt cẩn thận cho cả bệnh nhân và thầy thuốc.

Do đó, giới chuyên gia khuyến cáo, nám là bệnh lý có thể điều trị nhưng tỷ lệ tái phát cao, trong và sau điều trị bệnh nhân vẫn cần phải có chế độ chăm sóc và bảo vệ tốt theo tư vấn của chuyên gia thì mới đạt hiệu quả cao nhất.