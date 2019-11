Bắc Hà, SaPa đón rét đậm và rét hại, nhiệt độ xuống 11 độ C

Theo thông tin từ Đài khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm 18/11, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khá mạnh làm nhiệt độ các địa phương trên địa bàn đồng loạt giảm thấp so với ngày hôm trước.



Trời chuyển rét, vùng núi rét đậm vào đêm và sáng, các vùng núi cao rét hại..

Lúc 7 giờ ngày 19/11, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: thành phố Lào Cai xuống mức 18,8 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) 18,6 độ C; thị trấn Bắc Hà rét đậm 13,2 độ C; huyện Sa Pa chuyển rét hại 11 độ C.

Tại Khu du lịch Quốc gia Sa Pa trời còn có mưa nhỏ càng làm tăng thêm độ lạnh rét..

Hiện không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai gây mưa nhỏ vài nơi. Riêng vùng núi có mưa, mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ các khu vực tiếp tục giảm thấp hơn.

Dự báo đêm nay, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 16-18 độ C, vùng cao dao động từ 11-13 độ C. Khu du lịch Quốc gia Sa Pa khả năng giảm tới 9-10 độ C..

Tại các khu vực vùng núi cao, ngoài thời tiết rét đậm , rét hại đã xuất hiện sương mù khá dày đặc ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động giao thông đi lại.

Trước tình trạng rét đậm, rét hại, các địa phương trên địa bàn cũng đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét cho vật nuôi, cây trồng; chủ động tránh dịch bệnh, đói, rét cho vật nuôi, cây trồng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; không chăn thả gia súc khi ngoài trời có mưa rét.

Đối với rau màu đã đến kỳ thu hoạch khẩn trương thu hoạch dứt điểm, tưới nước đủ ấm cho cây trồng những ngày rét đậm…