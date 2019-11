Bắc Giang: Một học sinh lớp 7 bị thương nặng do ngã từ tầng 2 xuống sân trường

Trao đổi với phóng viện, đại diện UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến một học sinh bị thương nặng.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h25 ngày 11/11, tại Trường THCS Hùng Sơn (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang). Cụ thể, sau khi hết tiết 5, em H. T. Đ. (SN 2007) đang học sinh lớp 7 và các bạn cùng lớp chơi ở tầng 2.

Trong lúc vui chơi, không may Đ. bị rơi dép xuống rãnh thoát nước ở ngoài lan can tầng 2. Khi nhảy xuống lấy dép, do bị quá đà nên Đ. bị ngã xuống sân trường.

Một học sinh lớp 7 bị thương nặng do ngã từ tầng 2 xuống sân trường. (Ảnh: Hải Vân).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban giám hiệu nhà trường cùng gia đình đã nhanh chóng đưa em Đ. đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa. Do bị thương nặng, hiện Đ. đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, TP. Hà Nội.

Sự việc đã được Ban giám hiệu Trường THCS Hùng Sơn báo cáo về phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hòa và Thanh tra sở Giáo dục và Đào tạo.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.