Bà xã diễn viên Bình Minh hạnh phúc khoe ảnh cả nhà mừng sinh nhật con gái út ở resort 5 sao Phú Quốc

Nếu yêu quý và theo dõi gia đình Bình Minh - Anh Thơ thường xuyên, ai cũng biết cặp đôi nổi tiếng này có 2 cô con gái là An Nhiên và An Như. Trong khi chị cả An Nhiên được khen là thừa hưởng mọi nét đẹp sắc sảo từ mẹ, thì bé út An Nhiên lại giống bố y đúc, với đôi mắt lanh lợi và thông minh.

Vừa mới đây, bà xã Bình Minh đã chia sẻ niềm hạnh phúc của cả gia đình mình, khi cả 4 thành viên cùng bên nhau tổ chức tiệc sinh nhật cho "chị Ba" An Như. Cô bé nhỏ nhắn ngày nào nay đã 7 tuổi, ngày càng dễ thương và giống hệt "bản sao mini" của bố Bình Minh.

Mặc dù công việc vô cùng bận rộn, nhưng vợ chồng Anh Thơ vẫn dành thời gian để đưa 2 con đi nghỉ hè, kết hợp làm tiệc sinh nhật cho An Như. Cô bé có vẻ rất vui và hớn hở khi thổi nến, có bố mẹ và chị gái cạnh bên đầm ấm vô cùng. An Như thích truyện cổ tích, nên mẹ Anh Thơ đã đặt nhà hàng làm chiếc bánh mô phỏng một nàng công chúa nữ tính điệu đà hệt như con gái mình.

Ngoài ra, bà xã Bình Minh cũng khiến dân tình phải trầm trồ vì bữa tiệc nhà hàng "giản dị" nhưng toàn món ngon đắt đỏ, sang chảnh vô cùng. Tất cả dành cho con gái nhỏ, cho dù là bố mẹ nào cũng sẵn sàng chi tiền để con được vui.



Bé út An Như rất vui vẻ trong tiệc sinh nhật tuổi lên 7 của chính mình.

Bữa tiệc toàn sơn hào hải vị mà vợ chồng Anh Thơ hào phóng dành tặng con gái.

Thời gian vừa qua, vợ chồng Anh Thơ - Bình Minh không ít lần lao đao vì những tin đồn sóng gió, nhưng bà mẹ 2 con luôn bình tĩnh và chẳng bao giờ khiến mọi chuyện ầm ĩ hơn. Anh Thơ chỉ làm mỗi một việc để dập tan tất cả: đó là chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên nhau của cả gia đình.

Không phải ngày nào cũng khoe tay trong tay bên chồng hoặc thể hiện mình là một bà mẹ giỏi giang, song mỗi lần Anh Thơ đăng ảnh cả nhà cùng đi ăn đi chơi, ai cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ gia đình nhỏ.

Tổ ấm nhỏ của diễn viên Bình Minh khiến nhiều người ghen tị.

Đi qua bao thị phi như thế, tổ ấm của Anh Thơ - Bình Minh vẫn vững vàng, vợ chồng cô cũng khiến mọi người phải nể phục vì chẳng mấy khi quan tâm đến lời đồn về họ. Điều duy nhất vợ chồng Anh Thơ quan tâm, đó chính là mang lại nụ cười, cuộc sống hạnh phúc đến cho 2 cô công chúa mà thôi.