Bà mẹ ba con Trương Bá Chi tái xuất với vóc dáng mảnh mai sau loạt ồn ào sinh con thứ 3

Trong tập mới nhất của chương trình Sing or Spin, Trương Bá Chi đã bất ngờ xuất hiện với một màn trình diễn đáng nhớ trên sân khấu. Sing or Spin là show tạp kỹ âm nhạc do Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam sản xuất. Mỗi tập đều mời một số nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự. Các khách mời sẽ phải vượt qua các thử thách liên quan đến âm nhạc do chương trình đưa ra.

Tại đây, nữ diễn đã hát lại ca khúc Ước nguyện sao băng kinh điển một thời. Bài hát này từng là nhạc phim của Tinh nguyện, một tác phẩm điện ảnh do Trương Bá Chi đóng chính được phát sóng vào năm 1999. Thậm chí, ca khúc còn đạt giải Nhạc phim hay nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 19. Sau nhiều năm, bài hát nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của Trương Bá Chi lại được chính nữ diễn viên thể hiện một lần nữa trên sân khấu Sing or Spin. Nhiều khán giả đã không khỏi xúc động bởi những ký ức tuổi thơ đột ngột trở về sau khi thưởng thức phần trình diễn này.

Trương Bá Chi hát ca khúc Ước nguyện sao băng.

Ngoài ra, Trương Bá Chi còn được khen ngợi về thân hình đáng ngưỡng mộ ở tuổi 39. Dù đã là bà mẹ ba con nhưng nữ diễn viên vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn. Trong chương trình, Trương Bá Chi diện chiếc đầm đuôi cá bó sát khoe khéo những đường cong cơ thể. Nữ diễn viên không hề để lộ dấu hiệu tăng cân do sinh con thứ ba.

Cộng đồng mạng xứ Trung đã bày tỏ sự tán dương cho màn tái xuất này: “Thân hình tốt”, “Đẹp quá”, “Nữ thần rất đẹp, và tôi cũng thích bài hát này”, “Đó thực sự là nữ thần của tôi, giọng nói vẫn rất hay, tôi đã gục ngã”, “Nghe rất hay”, “Nữ thần xinh đẹp đến nỗi khiến tôi thích bài hát này”, “Tại sao dáng người và ngoại hình của cô ấy lại tốt đến vậy”, “Chị Bá Chi vẫn trẻ trung và xinh đẹp”.

Cộng đồng mạng xứ Trung khen ngợi vóc dáng của Trương Bá Chi.

Trương Bá Chi công khai chuyện sinh quý tử thứ ba vào tháng 11/2018. Con trai út của nữ diễn viên được đặt tên là Marcus (hay còn gọi là Tiểu Vương Tử). Danh tính người cha vẫn được Trương Bá Chi giữ bí mật. Nhiều tin đồn cho rằng cha cậu bé là một doanh nhân U70 giàu có người Singapore vì nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện tại đảo quốc sư tử sau khi sinh con.