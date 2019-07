Bà lão 76 tuổi nhập viện cấp cứu vì… uống thuốc nuốt luôn cả vỏ

Cách đây không lâu, Khoa Tai mũi họng Bệnh viện Xanh Pôn tiếp nhận bệnh nhân H., 76 tuổi ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội đến khám trong tình trạng nuốt đau, vướng vùng cổ sau khi uống thuốc huyết áp hàng ngày.

Sau khi thăm khám và nội soi tai mũi họng, các bác sĩ cho biết, bệnh nhân H. có dị vật vùng thực quản. Ngay sau đó, bác sĩ đãquyết định nội soi ống mềm lấy dị vật ra cho cụ.

Hình ảnh nội soi tai mũi họng bệnh nhân H.

Sau 10 phút nội soi lấy dị vật tương đối khó khăn do bệnh nhân là người cao tuổi, các bác sĩ cũng lấy ra ngoài một viên thuốc huyết áp còn nguyên vỏ khá sắc cạnh trong lòng thực quản. Rất may viên thuốc được lấy ra an toàn, không gây tổn thương thực quản. Theo gia đình bệnh nhân, đây là viên thuốc con cụ H. cắt ra từ vỉ với mục đích chia liều cho cụ uống.



Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp ở người già được các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn lấy ra an toàn. Theo Bs. Nhâm Tuấn Anh, Phụ trách khoa Tai mũi họng Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, bệnh viện từng tiếp nhận trường hợp các cụ già bị hóc các loại dị vật như hóc xương gà, cá, hay là răng giả. Nên người dân cần đặc biệt lưu ý khi chăm sóc cho các cụ già trong sinh hoạt, điều trị bệnh để tránh những trường hợp hóc dị vật xảy ra.

Hiện nay, người cao tuổi thường hay mắc các bệnh mạn tính như: cao huyết áp, mỡ máu, tiểu đường... nên phải uống thuốc hàng ngày. Tuy nhiên, do người cao tuổi thường hay đãng trí, cộng thêm mắt kém nên rất dễ xảy ra sai sót, nhầm lẫn trong khi sử dụng thuốc. Như trường hợp bệnh nhân H. nói trên.



Để tránh những trường hợp trên, người thân nên trực tiếp hỗ trợ các cụ uống thuốc. Trường hợp điều kiện không cho phép, nên chia liều và dặn dò cẩn thận, ghi chú rõ ràng cho các cụ khi uống thuốc.

Khi bị hóc dị vật, người bệnh không nên cố nuốt dị vật, người thân không nên móc dị vật ra, hoặc dùng các dụng cụ khác để lấy dị vật, không sử dụng các cách chữa mẹo dân gian để lấy dị vật..., BS Tuấn Anh khuyên.

Bs. Nhâm Tuấn Anh khuyến cáo: "Trong trường hợp không may bị nuốt dị vật, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để kiểm tra và xử lý kịp thời, tránh các biến chứng có thể xảy ra như: rách, xước đường thở, đường tiêu hóa, gây nhiễm trùng, áp xe…".