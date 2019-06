Ba 'điểm nóng' gian lận thi Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình chuẩn bị thi THPT Quốc gia 2019 thế nào?

Ngày 24/6, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó GĐ Sở GD&ĐT Sơn La báo cáo về công tác chuẩn bị cho tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Theo đó, Sơn La có 33 điểm thi với 453 phòng thi được lắp đặt hệ thống camera giám sát an toàn. Ban chỉ đạo thi thành lập 11 đoàn kiểm tra giám sát các điểm thi. Đến thời điểm này, công tác sao in đề thi đến 33 điểm thi được đánh giá an toàn.

Ban chỉ đạo liên tục rà soát danh sách các cán bộ tham gia coi, sao in đề thi. Đối với những cán bộ có người nhà hay thí sinh dự thi năm nay đều bị gạt bỏ khỏi danh sách và thay thế kịp thời bằng những cán bộ khác.

Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2019 ở Sơn La họp về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi.

Ban đầu, tỉnh Sơn La công bố có 10.068 thí sinh dự thi. Tuy nhiên, đến hôm nay con số này bị giảm đi 6 do 2 em có thành tích tốt được thi tuyển thẳng, 4 em đau ốm không đảm bảo kết quả học nên không đủ điều kiện dự thi. Các em thí sinh sẽ được tỉnh hỗ trợ 50 nghìn đồng ăn trưa tại các điểm thi.

Ngoài ra, Hội đồng thi cũng yêu cầu các em thí sinh để lại số điện thoại liên lạc trong trường hợp gặp khó khăn khi đến trường thi. Công tác chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia năm nay được đánh giá là tốt dù tỉnh này đang gặp nhiều khó khăn. Đây là thời điểm Sơn La đang trong mùa mưa bão nên các phương án đảm bảo về thời tiết, mưa lũ, sạt lở đất cũng được tính đến để đảm bảo an toàn nhất cho kỳ thi.

Năm 2019, Hà Giang có 5.180 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 4.717 thí sinh GDPT, 463 thí sinh GDTX, 299 thí sinh tự do. Địa phương bố trí 20 điểm thi với 224 phòng thi và 590 cán bộ địa phương làm công tác quản lý, coi thi, giám sát, phục vụ kỳ thi, đến thời điểm này, các công việc chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang khẳng định: “Chúng tôi đảm bảo quá trình thi sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc, trung thực để lấy lại niềm tin của người dân, xã hội”.

Tổng số lượng lực lượng an ninh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hà Giang là hơn 200 người.

Theo ông Bình, lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Sở chi một tỷ đồng lắp đặt camera giám sát an ninh tại các điểm thi, khu vực chấm thi, in sao đề thi. Tỉnh Hà Giang chi thêm 5 tỷ đồng cho hoạt động nghiệp vụ thi. Công tác lựa chọn và bố trí nhân sự trực tiếp tham gia tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2019 trong tất cả các khâu như in sao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi... được thực hiện thận trọng, có sự phối hợp liên ngành, thẩm tra của công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Năm nay, tỉnh Hà Giang lựa chọn Nhà khách Biên phòng của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm nơi in sao đề thi, còn nơi chấm thi là Trường THCS Điện Biên.

Khu vực sao Khu vực in sao đề thi được bảo vệ nghiêm ngặt; 20 điểm thi còn lại, mỗi nơi lắp 2 mắt camera. Khu vực lưu trữ đề thi luôn có một cán bộ điểm phó của trường đại học cùng với cán bộ công an thường trực trông giữ, bảo quản đề thi. Tổng số lượng lực lượng an ninh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hà Giang là hơn 200 người.

(Ảnh: Đăng Khoa)

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hòa Bình, tỉnh huy động 37 trưởng điểm thi, 74 thư ký, 412 cán bộ coi thi, 112 cán bộ giám sát, nhân viên phục vụ là 490 ngườ cho kỳ thi THPT Quốc gia. Năm nay tỉnh có 8.993 thí sinh đăng ký dự thi với 37 điểm thi, 393 phòng thi.

Trong đề nghị giới thiệu nhân sự tham gia thanh tra kỳ thi, Sở GD&ĐT yêu cầu các cán bộ này phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; là cộng tác viên thanh tra có kinh nghiệm thanh tra thi.

Video: Hà Giang lắp 40 camera giám sát khu in sao đề và chấm thi THPT Quốc gia 2019