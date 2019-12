Bà chị gào khóc với con mèo tỉnh bơ - meme được sử dụng nhiều nhất 2019 là từ đâu ra?

Đầu tiên, meme là cái gì?

Đối với nhiều dân mạng, "meme" đơn giản là một hay nhiều tấm ảnh hài hước được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội và internet nói chung. Tuy nhiên, meme có ý nghĩa rộng hơn, tương đương với một trào lưu internet.

Khái niệm meme được đưa ra bởi nhà khoa học Richard Dawkins vào năm 1976. Với sự phát triển của internet và mạng xã hội, meme nhanh chóng bùng nổ vào đầu những năm 1990. Meme rất đa dạng, nó có thể là hình ảnh chèn chữ, mẩu truyện tranh được cắt ghép cho tới ảnh động với nội dung hài hước, liên quan đến sự vật, sự việc đang được chú ý.

Nguồn gốc của meme "Woman yelling at cat" (Bà chị hét vào mặt mèo) - một trong những hình ảnh hot nhất năm 2019

Dám chắc, chị em đã bắt gặp hoặc sử dụng hình ảnh này nhiều hơn 1 lần trong năm 2019.

"Woman yelling at cat" (tạm dịch: Bà chị hét vào mặt con mèo) đơn giản là 2 tấm hình được ghép lại với nhau. Người người đã mượn meme này để chế ảnh quảng cáo, in lên áo và nhiều hơn thế nữa. Thực chất thì nó bắt đầu từ đâu? Người phụ nữ đang gào khóc và con mèo trắng có thực sự liên quan đến nhau?

Đầu tiên là bà chị gào khóc

Theo "bách khoa toàn thư" về meme Know Your Meme - vào ngày 5/12/2011, tập 14 "Malibu Beach Party From Hell" nằm trong chương trình thực tế The Real Housewives of Beverly Hills được công chiếu ở Mỹ.

Trong tập này, nữ diễn viên Taylor Armstrong đã bật khóc trong một cuộc cãi vã, còn bạn diễn Kyle Richards thì cố gắng giúp cô trấn tĩnh.

Không rõ mối bất hòa trong tập đó ra sao nhưng Taylor là người phụ nữ có cuộc sống gia đình không mấy êm ấm, thậm chí cô còn là nạn nhân bạo lực gia đình từ người chồng Russell Armstrong.

Trong quá khứ, Taylor đã nộp đơn ly hôn chồng rồi đường ai nấy đi. Không lâu sau đó Russell đã tử tự trong chính căn hộ của mình khiến Taylor rơi vào trầm cảm một thời gian. Hiện tại, cô đã có cuộc sống tốt đẹp bên gia đình mới.

Còn con mèo ngồi trên bàn tiệc?

Vào ngày 19/7/2018, người dùng mạng xã hội Tumblr @deadbefordeath đã đăng tải bức ảnh chụp con mèo với khuôn mặt bối rối, ngồi trên bàn tiệc với chiếc đĩa toàn rau là rau.

Với chú thích "nó không thích ăn rau", tấm ảnh này đã có tới hơn 50.000 lượt chia sẻ trong suốt 1 năm sau đó.

Được biết, chú mèo trong ảnh tên là Smudge, còn chủ nhân là một người phụ nữ tên là Miranda (@deadbefordeath). Cô cho hay, Smudge là một con mèo khá thú vị, nó thường xuyên tỏ ra hụt hẫng khó chịu nếu bà chủ mời toàn người lạ đến ăn uống. Nó cũng không thích lại gần ai ngoại trừ cô chủ của mình.

Quá trình "chiếm sóng" trên internet của meme "Woman Yelling At Cat"

Lần lượt vào ngày 2/5 và 2/6, meme này xuất hiện trên Twitter và Reddit, chẳng mấy chốc nó lan truyền sang Facebook và các mạng xã hội khác và trở nên nóng sốt như bây giờ.

Tóm lại, meme này thể hiện 2 thái cực: Sự tức tối của Taylor và sự khó chịu của mèo Smudge. Nó đã được người ta chế thành đủ loại câu chuyện, các cuộc hội thoại hay sử dụng trong truyền thông.

Cô chủ Miranda của Smudge từng phàn nàn rằng, chiếc meme này hot đến nỗi cô phải tắt phụt điện thoại đi trong một thời gian vì có quá nhiều người nhắn tin hỏi han.

Thậm chí từ đầu năm 2019 đến nay, Miranda, Smudge và Taylor chưa từng gặp nhau ngoài đời thực. Tuy nhiên, bộ 3 này đã hẹn gặp nhau nếu Smudge bớt sợ hãi người lạ.

Bên cạnh đó, Smudge đã có khoảng 1,4 triệu người theo dõi trên Instagram, thậm chí có cả group Facebook mang tên "Smudgeposting" với hơn 20.000 thành viên - tại đây, ai cũng có thể chia sẻ hình ảnh chế vui nhộn liên quan đến meme "Woman Yelling At Cat".

Theo thống kê của các trang web chuyên meme và Google Trends, "Woman Yelling At Cat" đã trở thành hình ảnh cười cợt hot thứ 2 chỉ sau chú mèo cau có (Grumpy Cat). Đáng buồn là cô mèo cau có đó đã qua đời vào tháng 5 năm nay.